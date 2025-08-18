Transporte urbano en el Valle de México movilizó 175 millones de pasajeros en junio: Inegi

Durante junio de 2025, el transporte urbano en la Zona Metropolitana del Valle de México movilizó a 175.1 millones de pasajeros , lo que representó un aumento de 12.9 % respecto al mismo mes de 2024, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La red recorrió 31.9 millones de kilómetros en la capital y municipios conurbados, cifra que significó un alza anual de 7.4 %.

En contraste, el transporte en Guadalajara atendió a 25.6 millones de pasajeros, con una disminución de 0.7 % anual, mientras que la distancia recorrida bajó 1.2 %. En León, se trasladaron 15.9 millones de personas, 4.9 % menos que en 2024, y el recorrido total se redujo 0.9 %.

Monterrey lidera crecimiento en transporte urbano

En Monterrey, el número de pasajeros transportados alcanzó 11.5 millones , con un notable incremento anual de 17.1 %. Sin embargo, la distancia recorrida cayó 22.1 %.

Otras ciudades con resultados positivos fueron Querétaro, con un aumento de 24.7 %, y Puebla, con 4 %. Por el contrario, en Chihuahua, Acapulco y Pachuca el transporte urbano reportó caídas de 2.8 %, 7.9 % y 11.6 %, respectivamente.

El Inegi recordó que la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP) mide características de los principales sistemas de transporte de las áreas metropolitanas del país, incluyendo pasajeros trasladados y kilómetros recorridos.

