  • 15 AGO 2025, Actualizado 16:19

No existe desabasto de gasolina, es un tema temporal de suministro: ONEXPO

Falta de gasolina es un problema logístico que se espera se resuelva este fin de semana, puntualizó el vicepresidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, Fernando González Piña

Araceli Hernández Zamora

“No existe el desabasto de gasolina, pero desde el martes hemos visto la falta de producto en algunas estaciones”, señaló el vicepresidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (ONEXPO), Fernando González Piña, al explicar que se trata de un problema logístico.

En entrevista para Así las Cosas con Gabriela Warkentin, González Piña citó el comunicado de Pemex, donde se detalla que el retraso se debe al mantenimiento de autotanques que salieron de operación, afectando temporalmente el suministro. “Es un problema temporal en el suministro”, puntualizó.

Magna y premium, sin prioridad

Sobre la ausencia de magna o premium, aclaró que no existe prioridad para ninguna, ya que los autotanques distribuyen de acuerdo con el programa de inventarios. “No es un problema estrictamente de abasto, el producto existe”, enfatizó.

González Piña confió en que este fin de semana el suministro sea puntual en todas las estaciones de servicio y se normalice la operación.

