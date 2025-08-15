Todo sobre la tarjeta INAPAM: ¿Cómo obtenerla y hasta cuándo estarán abiertos los módulos?

Si eres adulto mayor y aún no tienes tu credencial INAPAM, este es el momento ideal para tramitarla y aprovechar todos los beneficios que te ofrece. En este artículo, te contamos dónde puedes tramitar la tarjeta INAPAM en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, qué requisitos necesitas y hasta cuándo podrás obtenerla.

Además, te hablaremos sobre los descuentos INAPAM a los que podrás acceder con tu nueva credencial.

¿Dónde se puede tramitar la tarjeta INAPAM en la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX?

En agosto de 2025, si vives en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, puedes realizar el trámite de tu credencial INAPAM de manera gratuita en 4 módulos específicos. Estos módulos están disponibles para que puedas obtener tu tarjeta sin complicaciones. Los módulos son los siguientes:

Plaza de la República Sin Número, colonia Tabacalera, CP 6030. En la explanada del Monumento a la Revolución. República de Argentina Número 8, colonia Centro, CP 6000. En el Edificio del Gobierno Federal. Calle Lucerna Número 24, colonia Juárez, CP 6600. Centro Integrados, a una cuadra de la Secretaría de Gobernación. Paseo de la Reforma Número 705, colonia Peralvillo, CP 6220. En el DIF de República Española.

Estos módulos atienden de lunes a sábado, en un horario de 9:00 a 16:00 horas, lo que facilita a los adultos mayores realizar su trámite con comodidad. Además, para saber qué módulo está más cerca de ti, puedes consultar el sistema en línea de la Secretaría del Bienestar, donde podrás elegir tu alcaldía y obtener la dirección más cercana.

El trámite para obtener tu tarjeta INAPAM está disponible hasta el 31 de agosto de 2025. Así que tienes tiempo para acercarte a cualquiera de los módulos mencionados y obtener tu credencial sin problemas.

¿Qué descuentos ofrece la tarjeta INAPAM?

La credencial INAPAM no solo te ofrece una identificación, sino que te brinda acceso a una variedad de descuentos y beneficios en áreas como:

Transporte público : Descuentos en el metro, metrobús y en varios medios de transporte público.

: Descuentos en el metro, metrobús y en varios medios de transporte público. Salud : Descuentos en medicamentos y en algunos servicios médicos.

: Descuentos en medicamentos y en algunos servicios médicos. Alimentación : Descuentos en tiendas y restaurantes.

: Descuentos en tiendas y restaurantes. Cultura: Acceso gratuito o con descuento a museos, teatros y otros eventos culturales.

Requisitos para tramitar la tarjeta INAPAM

Para obtener tu credencial INAPAM en cualquiera de los módulos, debes presentar la siguiente documentación (en original y copia):

Acta de nacimiento legible.

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar, carta de identidad).

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio reciente (agua, luz, teléfono o estado de cuenta bancario).

Fotografía reciente tamaño infantil (a color o blanco y negro, con fondo blanco, sin lentes ni gorra).

No dejes pasar esta oportunidad de obtener tu credencial INAPAM y acceder a todos los beneficios y descuentos que te corresponden como adulto mayor. Si vives en la alcaldía Cuauhtémoc, recuerda que hay 4 módulos tarjeta INAPAM disponibles para ti, y puedes realizar el trámite de manera rápida y gratuita.

Recuerda que módulos tarjeta INAPAM están disponibles hasta el 31 de agosto de 2025, así que no pierdas tiempo y acude al módulo más cercano.

