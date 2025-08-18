Reforma electoral será discutida sin proyecto previo: Pablo Gómez

Pablo Gómez aseguró que no hay un proyecto previo de la reforma electoral

En entrevista para Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar, el titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, afirmó que la reforma electoral no cuenta con un machote previo y que aún no se sabe qué incluirá. Sin embargo, puntualizó que el objetivo es que quede aprobada para febrero de 2026.

“No sabemos qué va a incluir finalmente porque la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado es una comisión para escuchar críticas y escuchar propuestas, también para escuchar inconformidades con lo que hay ahora, no solamente criticar sino también apoyar”. — Pablo Gómez

#AlAire en @asilascosasWPM | @PabloGomez1968, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.



📌 ⁠¿Cuál es la Reforma Electoral que quiere la 4T?



Con @EnriqueEnVivo



🎧 https://t.co/VLC50JNExs pic.twitter.com/qYg209Szen — W Radio México (@WRADIOMexico) August 19, 2025

Temas en discusión

Gómez reiteró que la reforma no está definida, pero subrayó que existe una actitud crítica hacia el sistema electoral “que ya envejeció”, por lo que deben analizarse tanto las leyes actuales como lo que no llegó a convertirse en norma.

El funcionario señaló que uno de los temas que podrían discutirse es el de los mecanismos para evitar el financiamiento ilegal de partidos.

También destacó que la aprobación de la reforma se estima para febrero de 2026. Justo a tiempo para las elecciones intermedias de 2027.

“Para febrero… Pues sí, no nos vamos a estar discutiendo y haciendo audiencias y debates durante un año”. — Pablo Gómez

Participación ciudadana

Finalmente, Pablo Gómez anunció que se abrirá un portal en internet para que cualquier ciudadano pueda expresar sus opiniones sobre la reforma electoral, con la intención de que el proceso sea incluyente y abierto.

#AsíLasCosasPM



"Hay que hacer una análisis nuevo para ver donde llegamos...vamos hacer un portal de internet para que todo aquel que quiera dar su crítica y opinión lo haga": @PabloGomez1968 con @EnriqueEnVivo https://t.co/QJWZbCzk4H — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) August 19, 2025

