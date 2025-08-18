Jueza ordena libertad a Lord Pádel

Lord Pádel, su esposa e hijo, además de otro sujeto fueron detenidos y trasladados al Penal de Barrientos. / Fiscalía Edomex

La jueza de control con sede en Tlalnepantla, Estado de México, Paulina Piña, ordenó la inmediata libertad de Lord Pádel, Alejandro Germán “N”, así como de su socio Othón “N”, al contar ambos con un amparo contra la orden de aprehensión.

Jueza concede libertad a Lord Pádel y a su socio

Durante la audiencia inicial, la jueza explicó que tenían una suspensión provisional otorgada por el Juez Décimo Cuarto de Distrito, con sede en Naucalpan, con fecha 11 de agosto de 2025.

Sin embargo, el amparo no impedía que se presentaran en audiencia para la formulación de imputación por el delito de homicidio en grado de tentativa.

Cabe señalar que los otros dos detenidos, Karla Alejandra N y Germán N, esposa e hijo de Alejandro Germán, no cuentan con ningún amparo.

Caso de agresión durante juego de pádel

Las cuatro personas fueron detenidas la semana pasada en Cancún y trasladadas a la Fiscalía del Estado de México, acusadas de haber golpeado a un instructor identificado como Israel Morales durante un juego de pádel.

Alejandro Germán M., mejor conocido en redes sociales como “Lord Pádel”, la esposa del empresario, Karla Alejandra N. y a su hijo Germán N., así como a Othón N, fueron puestos a disposición de un juez. / Fiscalía Edomex Ampliar

Por su parte, la defensa de los imputados argumentó que han sido afectados al ser exhibidos en redes sociales y medios de comunicación, solicitando que la audiencia se realizara de manera privada.

Aunque Alejandro Germán N y Othón N obtuvieron su libertad, se prevé que puedan ser reingresados posteriormente a las salas de audiencia de los juzgados de Tlalnepantla, donde continuará la imputación en contra de sus familiares.

