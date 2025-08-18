Pronóstico del Clima: Martes 19 de agosto; lluvias, frío y temperaturas en la CDMX

Prepara el paraguas, impermeable y prevén tus salidas de casa para este martes 19 de agosto del 2025, ya que el Gobierno de la Ciudad de México y en el Estado de México, seguirán las lluvias fuertes y cielos nublados gran parte del día.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, la capital del país seguirá contando con climas lluviosos, al menos toda la semana, además de bajas temperaturas en algunas zonas.

Para este martes, la Alcaldía donde más frío se va a sentir es La Magdalena Contreras, donde llegará a haber sensación térmica de 8 a 10 grados centígrados, sobre todo por la mañana.

☁️ Previsiones del clima para mañana martes 19 de agosto del 2025 | Se prevé persistencia de lluvias, ambiente fresco y cielo mayormente nublado en diferentes zonas de la Ciudad de México. 🏙️



🙋‍♀️ Mantente informad@ de las recomendaciones que emite la @SGIRPC_CDMX a través del…

¿CÓMO SERÁ EL CLIMA HOY MARTES 19 DE AGOSTO?

Según el Sistema Meteorológico Nacional, este martes 19 de agosto en el Valle de México, habrá cielo medio nublado y temperaturas bajas en zonas altas, tanto de la CDMX como en el EDOMEX.

Por la tarde se esperan climas poco más soleados, con temperaturas cercanas a los 20 grados y ambiente cálido,

Para la noche, pasadas las 6=7 PM, comenzarán las lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros, acompañadas con descargas eléctricas en varias partes de la capital.

¿A QUÉ HORA EMPEZARÁ A LLOVER HOY 19 DE AGOSTO?

A pesar de confirmarse las lluvias, en la CDMX y municipios conurbados del Edomex, habrá sol por la tarde y se espera que las precipitaciones comiencen pasadas las 6-7 de la noche.

El Gobierno de la CDMX recomienda salir con tiempo de casa o lugares de trabajo, manejar con precaución y revisar automóviles para evitar accidentes.

En caso de usar transporte público, salir con paraguas, impermeables y enfermedades como gripe y tos, tomando medicamentos como vitaminas o antivirales.