Regularización de vehículos motorizados no debe dar pie a corrupción: Federico Chávez

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, envió al Congreso capitalino un paquete de reformas en materia de movilidad, donde se incluye la regulación de motos eléctricas y scooters en la Ciudad de México.

El diputado Federico Chávez Semerena, explicó que con la nueva reglamentación se busca atender el impacto negativo del uso descontrolado de estos vehículos en el centro de la capital. Señaló la necesidad de diferenciar entre bicicletas y vehículos motorizados, clasificándolos según potencia y velocidad.

Cualquier vehículo que por potencia supere los 25 km/h o pueda alcanzar una velocidad mayor, ya es un vehículo motorizado eléctrico y debe tener regulación, así como los de mayor tonelaje — Explicó el diputado del PAN en entrevista para Así las Cosas con Gabriela Warkentin.

Nueva normativa y vigilancia

Con esta reforma, se podrá sancionar a quienes incumplan la regulación. “La bola está en la cancha del gobierno de la Ciudad, en los próximos operativos y el reglamento de tránsito que se va a generar” , indicó Chávez.

El legislador también advirtió que el otorgamiento de licencias no debe convertirse en un esquema recaudatorio ni abrir oportunidades a la corrupción. Por ello, propuso cinco meses informativos , para armonizar la Ley General, transparentar el presupuesto y expedir licencias permanentes.

Finalmente, reconoció la voluntad política de Morena, PAN y de la propia jefa de Gobierno, pero hizo un llamado a trabajar con sensibilidad para garantizar la correcta operación de la ley.

Síguenos en Google News y mantente informado