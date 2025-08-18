Explosión en Cereso de Tuxpan causa movilización de fuerzas federales

El Penal de Tuxpan, Veracruz, nuevamente en el ojo del huracán por violencia interna.

Una explosión en el Cereso de Tuxpan provocó la movilización de elementos de seguridad federales y estatales la noche del domingo, tras reportarse el lanzamiento de tres granadas hacia la parte trasera del penal, de las cuales una logró detonar.

El estallido causó daños en la infraestructura del centro penitenciario y generó temor entre personas privadas de su libertady custodios, sin que hasta el momento se registren heridos.

Operativo y postura del gobierno

Tras el incidente, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal implementaron un operativo y reforzaron los accesos al penal, ocurrido a dos semanas de un motín al interior de las instalaciones.

La gobernadora Rocío Nahle García señaló que solicitará al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Alfonso Reyes Garcés, emitir un comunicado oficial con la información sobre los hechos en Tuxpan.

“Le voy a pedir al Secretario Reyes Garcés que mande un comunicado (…) ya casi se dio en todos los penales una requisa, una supervisión, y sobre lo de Tuxpan también. Hoy en la mañana nos informaron y también le voy a pedir que saque el comunicado”, declaró Nahle.

