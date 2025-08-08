Amenazas y ataques con bombas molotov sacuden la zona norte de Veracruz

El norte de Veracruz amanece con una nueva ola de violencia.

Con la colocación de mantas con amenazas de un presunto grupo delictivo en los municipios de Álamo Temapache, Tuxpan y Cerro Azul, así como bombas Molotov dirigidas a casas en el municipio de Papantla, fue como amaneció la zona norte del estado de Veracruz este viernes.

Elementos de la policía municipal y estatal fueron los encargados de implementar operativos para retirar las mantas que fueron colocadas en las llamadas letras monumentales de los tres municipios.

Los mensajes señalaban directamente a un grupo delictivo presuntamente activo en la región. Aunque el contenido específico no fue revelado por las autoridades, fuentes cercanas indicaron que las leyendas incluían amenazas y advertencias directas.

Esta situación se suma a la detonación de bombas de fabricación casera, conocidas como Molotov, en casas de Papantla, lo que dejó al menos tres personas lesionadas.

La zona norte de Veracruz, durante las últimas semanas, ha sido escenario de hechos violentos, ataques armados, restos humanos arrojados en la autopista, así como la privación ilegal de la libertad y homicidio de una maestra jubilada y un taxista.

