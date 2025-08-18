Cacería de influencers: Estos son los famosos que han sido asesinados del famoso volante en Sinaloa; Peso Pluma y Markitos Toys, en la mira

Cacería de influencers: Estos son los famosos que han sido asesinados del famoso volante en Sinaloa

Este fin de semana un influencer más de los que estaban impresos en el famoso volante en Sinaloa, fue asesinado. Se trata de Camilo Ochoa, conocido en redes sociales como ‘El Alucín’, creador de contenido enfocado a lujos, excentricidades y su relación con el crimen organizado.

Ochoa, era uno de los 25 famosos que apareció en un folleto, lanzado desde avionetas, en enero de este año en varios puntos del estado de Sinaloa. Todos ellos, acusados de trabajar para ‘Los Chapitos’ y a quiénes amenazaban directamente.

En el volante aparecen nombres muy conocidos a nivel nacional como el cantante Peso Pluma y los influencers, Markitos Toys y El Horny, populares por sus videos y Podcast en YouTube y otras plataformas.

A pesar de que no se conoce a los responsables de imprimir y lanzar los volantes, se sabe que desde el año pasado, varios personajes de Internet están siendo asesinados en Sinaloa y otras partes del país, por lo que hoy repasamos quiénes son los que han sido abatidos y alguno nombres que aún siguen con vida.

Volantes tirados desde avionetas en Sinaloa Ampliar

LA GUERRA EN SINALOA: MAYOS VS CHAPITOS

Primero, para entender la situación hay que poner en contexto que, desde la captura de Ismael ‘Mayo’ Zambada, uno de los grandes capos y líderes del Cártel de Sinaloa, en julio del 2024, se inició una guerra entre los allegados al ‘Señor del Sombrero’ y ‘Los Chapitos’, la facción comandada por los hijos de Joaquin Guzmán Loera.

Atentados, balaceras, bloqueos y un sin fin de ejecuciones, han sido parte de la escalada de violencia el último año en Sinaloa y una batalla declarada abiertamente, donde cada ataque rival, se celebra públicamente de uno u otro bando.

Si la gente del Mayo mata a alguien contrario, se adjudican el delito con un sombrero y del otro bando, con rebanadas de pizza, fiel a su apoda, ‘LA CHAPIZZA’.

Bajo estos parámetros, la guerra no se ha limitado a las calles de la entidad, sino también en internet, donde se sabe que de ambos lados han contratado hackers y servicios de bots para hablar mal de sus contrarios y afectar su imagen, buscando que el gobierno actúe más sobre uno u otro bando.

Y con este folleto, sin ser todavía oficial, se ha acusado directamente a cantantes e influencers de ser operadores de los hijos de El Chapo:

“Prestanombres, financieros, operadores, violentos y abusivos”, dicen los papeles que cayeron desde avionetas hace algunos meses, con el rostro de 25 celebridades de la música e internet.

VAN 6 INFLUENCERS ASESINADOS DE ESE FOLLETO

De ese volante de 25 personas señaladas, van 6 asesinadas y dejando a las otras 19 bajo la mira, no solo de los grupos criminales, sino de las autoridades, quienes en los últimos meses han reforzado la presencia militar en el estado de Sinaloa.

A continuación te detallamos quiénes son los 6 famosos asesinados ligados al Cártel de los Chapitos:

CAMILO OCHOA ‘EL ALUCÍN’

Camilo Ochoa Delgado, conocido como ‘El Alucín’, fue un influencer mexicano de 42 años, originario de Sinaloa, que ganó notoriedad en redes sociales a través de su canal de YouTube “Soy Camilo Ochoa”, con más de 348 mil suscriptores, Su contenido se centraba en temas de actualidad, narcotráfico, experiencias personales y un estilo de vida lujoso, mostrando joyería, relojes y hasta dos lémures como mascotas.

Camilo se presentaba como un “exnarcotraficante” y en entrevistas, como una con Adela Micha, confesó haber sido parte del Cártel de Sinaloa hasta 2014, donde trabajó como sicario y controló una plaza en Mazatlán.

Ochoa fue asesinado el 16 de agosto de 2025 en Temixco, Morelos, en el fraccionamiento Lomas de Cuernavaca. Su cuerpo fue hallado por familiares en el baño de su vivienda, con múltiples impactos de bala.

JUAN CARLOS ‘EL CHILANGO’

Juan Carlos, conocido como “El Chilango”, fue un influencer mexicano y creador de contenido en TikTok, donde compartía videos sobre su vida diaria como vendedor de dulces y USB de música en las calles de Culiacán, Sinaloa.

Además, hacía también referencias abiertas a la facción de “Los Chapitos”. En algunos de sus videos, aparecía junto a otro influencer, Markitos Toys, quien también ha sido señalado por supuestos vínculos con el cártel.

El 19 de octubre de 2024, Juan Carlos fue asesinado a balazos en el fraccionamiento Isla Musala, Culiacán, mientras vendía dulces en un camellón. Según reportes, dos hombres armados en una motocicleta dispararon contra él con armas de alto calibre, causándole la muerte instantánea.

El Chilango fue un popular influencer de Sinaloa Ampliar

MIGUEL VIVANCO ' EL JASPER’

Miguel Vivanco García, conocido como “El Jasper”, fue un influencer y youtuber mexicano de 29 años, originario de Culiacán, Sinaloa. Ganó popularidad en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram por su contenido de entretenimiento, que incluía retos, humor y videos sobre su vida cotidiana en Sinaloa, alcanzando cientos de miles de reproducciones.

Era conocido por su colaboración con otro influencer sinaloense, Marcos Eduardo Castro, alias “Markitos Toys”, con quien compartía una estrecha amistad y proyectos digitales que atraían a un público joven.

Vivanco fue encontrado muerto el 23 de noviembre de 2024 en un camino de terracería cerca del ejido El Quemadito, en la sindicatura de Costa Rica, Culiacán. Su cuerpo presentaba signos de tortura, estaba envuelto en una sábana, con las manos atadas, los ojos vendados con cinta verde y al menos 70 impactos.

LEOBARDO AISPURO SOTO ‘EL GORDO PERUCI’

Youtuber mexicano de 37 años, originario de Culiacán. Era reconocido por su contenido en redes sociales, principalmente en YouTube, donde tenía más de 160 mil seguidores y 419 videos, así como en Instagram (376 mil seguidores) y TikTok (1 millón de seguidores). Sus publicaciones se centraban en humor, vlogs, retos, bromas y aspectos de su vida cotidiana, incluyendo viajes y colaboraciones

Aispuro fue asesinado la noche del 9 de diciembre de 2024, en la colonia 21 de Marzo, Culiacán, Sinaloa, frente a su domicilio en la calle Coronel Calixto Peña. Según reportes, un grupo armado lo atacó a balazos mientras caminaba con su esposa, Brenda Félix, quien resultó herida y fue trasladada a un hospital.

Horas antes de su muerte, Leobardo compartió un video en YouTube donde mencionó el robo de luces navideñas de su casa y reveló que vivía bajo una advertencia en Culiacán, donde se le pidió desconectar sus cámaras de vigilancia para evitar problemas, posiblemente relacionados con la violencia local.

ADRIÁN ANTONIO LÓPEZ

Era el hermano menor del influencer sinaloense Óscar Antonio López Iribe, conocido como “El Compa Camarón”. A diferencia de su hermano, Adrián no era un influencer ni una figura pública conocida, y no se tiene registro de que creara contenido en redes sociales.

Su notoriedad proviene exclusivamente de su relación familiar con “El Compa Camarón,” un popular creador de contenido en TikTok, reconocido por videos humorísticos, retos y colaboraciones con figuras como El Komander y Julio César Chávez.

Adrián fue asesinado el 12 de diciembre de 2024 en Sinaloa, durante un ataque armado. Según reportes locales, el homicidio ocurrió en la tarde, cuando sujetos armados dispararon contra él y otro hombre, identificado como Carlos Eduardo “N” (de aproximadamente 25 años), dejando ambos cuerpos sin vida en la calle.

El Compa Camarón es un famosos influencer de internet Ampliar

GAEL CASTRO CARDENAS, HERMANO DE MARKITOS TOYS

Conocido como “Gail Castro”, de 32 años, originario de Culiacán, Sinaloa. Era hermano del conocido youtuber “Markitos Toys,” y parte de una familia de creadores de contenido que incluía a sus hermanos Kevin y Mayve Castro.

Su contenido se enfocaba en compartir momentos familiares, viajes con su esposa Brianda Sánchez y su hijo de tres años, así como temas relacionados con automóviles y su estilo de vida en Sinaloa. También era copropietario de la tienda de juguetes “Markitos Toy’s” junto a su hermano.

El 28 de marzo de 2025, Gael fue asesinado a balazos en el estacionamiento del restaurante Villa Marina, en la delegación El Sauzal, Ensenada, Baja California.

La muerte de Gael generó conmoción en redes sociales, donde sus seguidores lo recordaban por su contenido familiar y carisma. También intensificó la atención sobre la familia Castro Cárdenas, que ha enfrentado otros incidentes violentos, como el incendio de la casa de sus padres en Culiacán en enero de 2025 y ataques a los negocios de Markitos Toys.

En la lista de personas que aparecen en el famosos folleto, hay nombres como los de Peso Pluma, el cantante de corridos tumbados más famosos de México y que, desde enero, no se ha presentado en conciertos individuales en México y ha reforzado su seguridad, pasando el mayor de sus tiempo en Estados Unidos, a lado de su novia, la también cantante Kenia Os.

Y de los famosos de internet, se encuentran ‘Markitos Toys’, cuyos nexos con el narcotráfico han sido investigados en varias ocasiones y su familia ha recibido varios ataques armados. El influencer ‘El Horny’, famosos por su podcast y clips en YouTube y TikTok y Ana Gastelum, cuñada de Markitos con millones de seguidores en sus redes sociales.