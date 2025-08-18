Ismael “El Mayo” Zambada se declarará culpable

Ismael "Mayo" Zambada fue arrestado el 25 de julio de 2024 en el Paso Texas, Estados Unidos, y podría convertirse en testigo protegido

El narcotraficante Ismael Zambada “El Mayo”, a quien se le imputan una veintena de delitos, entre ellos tráfico de cocaína y marihuana, conspiración para lavado de dinero, posesión ilegal de armas de fuego y el asesinato de al menos cuatro narcotraficantes mientras se desempeñaba como uno de los líderes máximos del Cartel de Sinaloa, pidió que la audiencia de revisión de su proceso sea modificada a una de cambio de declaración a culpabilidad.

De acuerdo con autoridades de Estados Unidos, al igual que Ovidio Guzmán, “El Mayo”, solicitó el cambio de su declaración, a diferencia de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael Zambada no irá a juicio, aceptando así a sanción que el juez Kogan le imponga misma que deja fuera la pena de muerte, tal como lo habría solicitado recientemente el gobierno mexicano.

El estatus en que Ismael Zambada se ubicaría ante las autoridades de Estados Unidos sería la misma en la que se ubica ahora a Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo”, quien alcanzó una cláusula de colaboración, convirtiéndose en “testigo protegido”.

