Ventas por regreso a clases aumentarán hasta un 6.3 por ciento: CANACO-CDMX

Las ventas con motivo del inicio del ciclo escolar 2025-2026, alcanzarán una derrama económica de 5 mil 523 millones de pesos, estima la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO-CDMX).

Aumentará derrama económica para ciclo escolar 2025-2026

Al respecto, el presidente del organismo empresarial Vicente Gutiérrez Camposeco, subrayó que dicha estimación representa un incremento del 6.3%, en comparación con la derrama registrada en el año 2024, que fue de 5 mil 196 millones de pesos y destacó que las familias capitalinas destinarán un gasto de entre $2,340 y $3,930 por cada estudiante.

Asimismo el presidente de CANACO CDMX destacó que alrededor de 38,450 comercios dedicados a la venta de libros, artículos escolares, uniformes, calzado y tecnología, así como tiendas de autoservicio y departamentales serán los establecimientos beneficiados. Gutiérrez Camposeco añadió que, de acuerdo con cifras del INEGI, más de 1 millón 044 mil niños y adolescentes en la Ciudad de México regresarán a las aulas en el presente ciclo escolar.

“Aunque esto suena positivo, hay un trasfondo que debe preocuparnos, porque esta cantidad indica que la deserción escolar aumentó a 1.9%, lo que significa que 20,771 menores de 15 años no asistirán a clases este ciclo escolar; recordemos que en la última década, la inasistencia escolar promedio registrada ha sido del 1.13%, lo que subraya la seriedad de esta situación”. — Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente CANACO-CDMX

Por último, el presidente de la CANACO-CDMX Vicente Gutiérrez Camposeco enfatizó en que este incremento en la deserción escolar se debe a múltiples factores sociales, económicos y de salud. Por ello, hizo un llamado a las autoridades para implementar medidas efectivas que aborden y reduzcan este fenómeno.

