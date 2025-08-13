Mi Beca para Empezar 2025: Montos por nivel y dónde recoger tu nueva tarjeta de útiles y uniformes en CDMX.

Literalmente faltan unos días para que se deposite el apoyo de útiles y uniformes del programa Mi Beca para Empezar y si todavía no tienes claro cuánto recibirás según el nivel educativo, aquí te compartimos los montos publicados por el Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México.

Montos del apoyo de Mi Beca para Empezar por nivel educativo en CDMX

En los últimos días, las autoridades han estado entregando nuevas tarjetas a estudiantes de secundaria, pero el apoyo también llegará para quienes cursan desde preescolar hasta un Centro de Atención Múltiple (CAM) laboral.

Los montos por nivel quedaron así:

Preescolar y CAM preescolar: $970

Primaria y CAM primaria: $1,100

CAM laboral: $1,180

Secundaria, secundaria para adultos y CAM secundaria: $1,180

Los apoyos para preescolar, primaria y CAM laboral se depositarán en la tarjeta del programa Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar. Mientras que los de secundaria recibirán el monto a través de su nueva tarjeta de útiles y uniformes escolares secundaria.

Montos del apoyo de Mi Beca para Empezar por nivel educativo en CDMX / FIBIEN. Ampliar

¿Reciben apoyo los de nuevo ingreso a preescolar?

Las autoridades confirmaron que no habrá apoyo para estudiantes de nuevo ingreso a preescolar en esta entrega. Sin embargo, recomiendaron esperar a la convocatoria que se publicará al inicio del próximo ciclo escolar. El único requisito será estar inscrito en una escuela pública de nivel básico en la Ciudad de México.

¿Dónde recoger la nueva tarjeta para útiles y uniformes escolares en CDMX?

Para que sepas dónde, cuándo y a qué hora recoger tu tarjeta, pícale al siguiente enlace: Consulta de sede con CURP

Solo tienes que escribir la CURP del beneficiario y el sistema te mostrará la información.

