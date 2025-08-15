Astronauta de la NASA capta un raro ‘chorro gigante’ sobre México y Estados Unidos.

Desde la Estación Espacial Internacional, la astronauta Nichole Ayers, de la NASA, logró capturar un momento tan único como sorprendente. Todo comenzó cuando, a través de sus redes sociales, compartió lo que en un principio creyó que era un sprite, es decir, eventos luminosos transitorios que aparecen sobre las nubes, provocados por la intensa actividad eléctrica de las tormentas.

“Esta mañana, mientras sobrevolábamos México y Estados Unidos, capté este sprite”, publicó Nichole el 3 de julio en Instagram. “Tenemos una vista excelente sobre las nubes, así que los científicos pueden usar este tipo de imágenes para comprender mejor la formación, las características y la relación de los ELT con las tormentas eléctricas”, agregó.

La astronauta Nichole Ayers, de la NASA, logró capturar un chorro gigante.

¿Chorro gigante o Sprite?

Aunque la imagen es impresionante, la NASA aclaró hace apenas un par de días que lo que Ayers había capturado no fue un sprite, sino un chorro gigante, ¿qué?. En términos simples son un potente tipo de descarga eléctrica que se extiende desde la cima de una tormenta hasta la atmósfera superior.

Según la agencia espacial, estos fenómenos acostumbran verse por casualidad, ya sea por pasajeros que viajan en avión o por cámaras que los captan accidentalmente. Sin embargo, estos se producen cuando las condiciones turbulentas en la cima de las tormentas hacen que los rayos “escapen” hacia arriba, propagándose directamente hacia el espacio desde las nubes de tormenta.

¿Por qué es diferente un sprite a un chorro gigante?

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, los sprites son más breves y con destellos de colores que ocurren muy por encima de las tormentas, en la mesosfera. Para entenderlo de forma sencilla: la mesosfera es una capa de la atmósfera que se encuentra mucho más alta que las nubes de tormenta, a decenas de kilómetros sobre la superficie.

Los sprites se presentan de manera independiente a los chorros gigantes y a mayor altura.

