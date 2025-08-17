Llama Iglesia católica a orar por la paz

La Iglesia católica hizo un llamado este domingo a orar por la paz como un acto de resistencia necesario al señalar que la la oración no sólo se queda en el templo ni en la intimidad de nuestros hogares pues quien ora de verdad por la paz, aprende a construirla de manera concreta.

En la editorial de su semanario “Desde la Fe” apuntó que La oración se convierte en un acto de resistencia y esperanza. “Rezar por la paz no es un gesto pasivo ni ingenuo: es confiar en que Dios actúa en la historia y que, al mismo tiempo, transforma nuestro corazón para que seamos artesanos de reconciliación”.

”La violencia no comienza con las armas: empieza en las palabras ásperas, en los juicios que condenan, en la intolerancia que levanta muros en lugar de tender puentes. La paz, en cambio, nace cuando decidimos cuidar lo que decimos, cuando evitamos sembrar odio en las conversaciones, cuando aprendemos a callar antes de herir, nace cuando decidimos cuidar lo que decimos, cuando evitamos sembrar odio en las conversaciones, cuando aprendemos a callar antes de herir". — Iglesia católica

La Iglesia reiteró que no podemos dejar de orar por la paz, pues la oración se convierte en un acto de resistencia y esperanza. Rezar por la paz no es un gesto pasivo ni ingenuo: es confiar en que Dios actúa en la historia y que, al mismo tiempo, transforma nuestro corazón para que seamos artesanos de reconciliación.

Podemos hacer y decir muchas cosas en favor de la paz, pero el que toca el corazón para la reconciliación entre los hombres y la edificación de una sociedad más armoniosa es Dios, termina la editorial dominical.

CESA