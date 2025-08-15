No hay iniciativa de reforma electoral en el Congreso, solo declaraciones de Pablo Gómez: Ivonne Ortega

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La coordinadora de los diputados de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, afirmó que actualmente no existe en el Congreso una reforma electoral y que únicamente el Poder Legislativo tiene la facultad para abrir la discusión, pese a las declaraciones de Pablo Gómez.

En entrevista para Así las Cosas con Carlos Zúñiga Pérez, en ausencia de Loret de Mola, Ortega puntualizó que “nosotros no tenemos relación con una comisión, la relación que marca la Ley es solo con la Secretaría de Gobernación”. No obstante, reconoció:

“¿Debe haber una reforma? Sí, pero el plan A, B y C están en la congeladora”. —

Propuestas de MC y críticas a Morena

Ortega explicó que MC impulsará un padrón electoral electrónico, elecciones más baratas, segunda vuelta, paridad real y el fin de la simulación de costos de campaña.

Criticó que “en Morena quieran tirar la escalera que les ayudó a llegar” y recordó que las izquierdas fueron las que promovieron la representación proporcional, figura que ahora —dijo— el partido en el poder pretende eliminar para conservar el control político.

La legisladora también señaló que duda que, tras las declaraciones de Pablo Gómez, Morena logre el respaldo del Partido Verde y del PT para una eventual reforma.

