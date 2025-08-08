Pablo Gómez llama a amplia discusión sobre la reforma electoral

Para Pablo Gómez Álvarez, titular de la comisión presidencial sobre la reforma electoral México, el país necesita “inventar” un nuevo sistema de partidos, adaptado a la realidad actual y libre de los vicios que afectan la representación política.

“Es el sistema de partidos el que tenemos que resolver. Inventemos uno nuevo, sin los vicios que hay ahora, con el propósito de que los partidos sean más responsables, sobre todo frente a sus propios afiliados, a quienes dicen representar y que de repente no representan en absoluto”, afirmó.

Llamado a un debate abierto

El comisionado convocó a partidos políticos, sindicatos, campesinos y organizaciones sociales a sumarse a un debate abierto y sin prejuicios sobre el futuro del sistema político.“Quisiera que esto que se está abriendo con esta comisión sea el inicio de un debate sin predeterminadas cosas”, expresó durante su participación en el podcast de Morena, La Moreniza.

Gómez precisó que no existe aún un proyecto de reforma definido, sino que apenas comenzará la discusión.“En lugar de hablar de regresiones autoritarias, propongan progresiones; eso es lo que queremos oír y no inventar cosas que no están en la mesa”, señaló.

Morena prepara consulta interna

El funcionario sostuvo que “no hay nada que conservar” del actual sistema sociopolítico de México.La moderadora del podcast, la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde, anunció que Morena creará su propia comisión de consulta para la reforma y realizará un proceso de consulta entre sus bases.

