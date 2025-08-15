Eclipse lunar: Esta es la fecha del próximo fenómeno que podrá verse en distintos puntos del mundo

Los eclipses lunares o solares, causan admiración por igual. Esos fenómenos astronómicos se producen cuando la Tierra, la Luna y el Sol se alinean, y próximamente, se verá un eclipse lunar; te contamos dónde se podrá ver, la fecha y hora para que no te lo pierdas por nada del mundo.

Eclipse lunar 2025: todo lo que debes saber de este increíble fenómeno

De acuerdo con la NASA, se le llama luna de sangre debido a que la luna se sumerge en un tono rojizo al estar entre la Tierra y el Sol, por lo que la única luz que le llega proviene de los extremos de la atmósfera.

Ahora bien, en este eclipse lunar, la oscuridad llegará a cubrirpor completo al sol, por lo que seguramente será un espectáculo inolvidable.

Ahora bien, este eclipse solamente podrá observarse en África y Europa por la tarde y en Nueva Zelanda, Australia y Japón se verá al amanecer el próximo 7 de septiembre de 2025. Desafortunadamente en el continente Americano no se verá desde ningún punto.

Este fenómeno astronómico promete ser una experiencia única para quienes tengan la suerte de estar en las zonas donde será visible. Si tienes la oportunidad de viajar a alguna de estas regiones en septiembre de 2025, prepárate para disfrutar de un espectáculo celestial que solo ocurre pocas veces.

Es importante recordar que durante un eclipse lunar, no es necesario usar protección especial para observarlo, ya que no hay riesgo para los ojos, a diferencia de un eclipse solar. Sin embargo, se recomienda estar preparado para capturar este momento tan especial, ya sea con una cámara o simplemente disfrutando del espectáculo a simple vista.

