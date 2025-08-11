Apoyo de Desempleo para el Bienestar en Edomex: Fecha del último día para registrarse al programa en agosto 2025 / FJZEA

Desde principios de agosto, el Gobierno del Estado de México dio a conocer la convocatoria para el programa Apoyo de Desempleo para el Bienestar, el cual permite a personas de 18 años en adelante acceder a un apoyo de 3 mil pesos hasta en cinco ocasiones, además de facilitar la “vinculación laboral de las personas beneficiarias con empleos en el sector formal de la entidad, a través de la Bolsa de Trabajo”.

Fue la gobernadora Delfina Gómez quien anunció las fechas para registrarse través de redes sociales, a continuación, te las compartimos.

¿Cuándo es el último día para registrarte al apoyo de Desempleo para el Bienestar en el Edomex?

Quienes enfrenten una situación de desempleo y estén interesados en inscribirse deben tomar en cuenta que el registro continuará abierto hasta el viernes 15 de agosto, fecha límite para poder participar en la convocatoria.

Convocatoria para el registro al apoyo de Desempleo para el Bienestar en Edomex 2025. Ampliar

¿Cuáles son los requisitos para registrarse en agosto 2025?

Para que puedas entrar al programa, es necesario que presentes una serie de documentos muy sencillos como tu acta de nacimiento, identificación oficial vigente, Clave Única de Registro de Población (CURP) y comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses. Además, también debes de llenar el Formato Único del Bienestar y firmar una carta bajo protesta de decir verdad.

Y tendrás que entregar un documento que acredite la condición de desempleo, que puede ser:

Una constancia laboral que indique la fecha en que se dejó de laborar.

Una baja emitida por el instituto de seguridad social al que la persona se encontraba afiliada.

Un documento expedido por una autoridad competente en materia laboral que confirme que la persona trabajó en una empresa que actualmente se encuentra en proceso legal.

