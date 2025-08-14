Detienen en E.U. a Carlos Treviño, exdirector de Pemex… será extraditado: Sheinbaum

El exdirector ejecutivo de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Carlos Alberto Treviño Medina, fue detenido en Estados Unidos y será extraditado a México.

Fue detenido en Estados Unidos el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Carlos Treviño Medina, informó la presidenta Claudia Sheinbaum en conferencia matutina desde Palacio Nacional.

La mandataria explicó que el exfuncionario será deportado a México en los próximos días , después de que el ex titular de Pemex, Emilio Lozoya, lo acusara de recibir sobornos por 4 millones 390 mil pesos a cambio de otorgar un contrato a la empresa Braskem, filial de la constructora brasileña Odebrecht.

Orden de extradición vigente desde hace cinco años

Sheinbaum señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) mantenía una solicitud de extradición contra Treviño Medina desde hace alrededor de cinco años. Hasta su captura, el exfuncionario se desempeñaba como director corporativo de Administración y Servicios de Pemex.

“El día de ayer se detuvo a un director de… exdirector de Pemex que era parte pues de las alertas que existían… y es bueno, lo van a deportar y pues ya será juzgado aquí en México por temas de corrupción… Carlos Treviño Medina tiene que ver con el caso Odebrecht, con las denuncias de Lozoya” — Ddeclaró la presidenta.

FGR dará detalles del proceso

La mandataria enfatizó que será la FGR quien precise la ciudad de la detención, los cargos exactos y el avance del proceso judicial. El caso forma parte de las investigaciones derivadas de la trama de sobornos y corrupción de Odebrecht que involucra a exfuncionarios federales de alto nivel.

AHZ

