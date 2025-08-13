Nueva convocatoria Yo Jalisco 2025: Así puedes registrarte al apoyo de transporte público para viajar GRATIS

Yo Jalisco lanza segunda convocatoria: así puedes registrarte para recibir apoyo al transporte público en 2025.

Si estabas esperando otra oportunidad para recibir el apoyo de transporte público de hasta el 100%, llegó el momento porque el programa Yo Jalisco acaba de lanzar su segunda convocatoria con más espacios para inscribirse.

El Sistema de Asistencia Social del estado anunció que esta vez habrá 12 mil lugares para estudiantes, 10 mil para adultos mayores y 9 mil para mujeres dedicadas al hogar. Si en la primera convocatoria intentaste registrarte y no lo lograste, ahora tienes más chances.

Consulta aquí los módulos de atención del programa #YoJalisco Apoyo para el Transporte 🚍 y verifica el día, lugar y hora que te corresponde. pic.twitter.com/C84zCyc0Cs — Sistema de Asistencia Social (@ASocialJal) August 13, 2025

¿Cómo registrarte a Yo Jalisco?

Para realizar el proceso de pre registro sigue los siguientes pasos:

Ingresa a la plataforma del programa: Registro Yo Jalisco Transporte

Captura tu CURP.

Selecciona la modalidad según el grupo al que pertenezcas.

Agenda una cita y acude a un módulo para continuar el trámite.

La ubicación de los módulos la podrás consultar en los canales del Sistema de Asistencia Social.

¿Hasta cuándo me puedo registrar al programa?

La fecha límite para registrarse es viernes 5 de septiembre, por lo que, si cumples con los requisitos, no dejes pasar esta oportunidad, porque los espacios, probablemente, se acaben pronto.

