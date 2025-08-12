;

  • 12 AGO 2025, Actualizado 17:48

Mi Beca para Empezar en CDMX 2025: ¿Por qué está bloqueada la tarjeta? Apoyo para útiles y uniformes se entrega en agosto

El FIBIEN bloqueó todas las tarjetas y la app “Obtén Más”

Edgar Herrera López

Como te lo hemos contado antes, el apoyo para útiles y uniformes escolares para estudiantes de secundaria ya está a la vuelta de la esquina. Este beneficio es para quienes se registraron en el programa Mi Beca para Empezar de la Ciudad de México durante el ciclo escolar 2024-2025.

Pues bien, este lunes 11 de agosto, el Fideicomiso Bienestar Educativo anunció algo que dejó a muchos con la ceja levantada, pues señaló que todas las tarjetas y la app “Obtén Más” están bloqueadas. Sí, leíste bien, pero no te preocupes porque hay una razón y no te vas a quedar sin tu apoyo.

¿Por qué está bloqueada mi tarjeta de Mi Beca para Empezar?

El bloqueo es temporal y se debe a que en los próximos días recibirás tu nueva tarjeta de útiles y uniformes escolares. Esta va a sustituir la anterior y, cuando la tengas en tus manos, podrás vincularla a la app.

Para eso, tienes que ir el día que te toque recogerla. Ahí mismo se activará tu vale electrónico y listo, tendrás tu apoyo anual disponible.

¿Y si tenía saldo en mi tarjeta vieja?

No vas a perder ni un peso, el dinero que tenías guardado se transferirá automáticamente a la nueva tarjeta en cuanto se haga el desbloqueo.

¿Dónde me toca recoger la nueva tarjeta?

Para saber el lugar, fecha y hora, entra a: http://data.fidegar.cdmx.gob.mx/dfidegar/busca_curp/

Solo tienes que ingresar la CURP del beneficiario y ahí verás toda la información para ir por tu plástico nuevo.

