CDMX pierde miles de millones de litros de agua de lluvia por falta de infraestructura: José Luis Luege Tamargo

Año con año se agrava el sistema de aguas en la Ciudad de México: “Nos llueve, nos inunda y no aprovechamos el agua, paradójico y preocupante”, advirtió el exdirector de la Conagua, José Luis Luege Tamargo.

En entrevista para Así las Cosas con Gabriela Warkentin, el ex director de la Comisión Nacional del Agua, recordó que en años anteriores se hablaba de sequía, pero en esta temporada, aunque la lluvia no es generalizada, en el Valle de México se han registrado precipitaciones extraordinarias y el Centro Histórico rompió récord de acumulación de agua.

Según Luege Tamargo, 6 mil 800 millones de litros de agua —casi tres veces el consumo de todo el Valle de México— caen sobre la capital y no se aprovechan por la falta de capacidad del desagüe.

Urbanización y falta de inversión, las causas

El exfuncionario señaló que la urbanización de zonas como Chichinautzin, El Ajusco Medio, Los Dinamos y el Desierto de los Leones ha reducido drásticamente la permeabilidad del suelo, lo que provoca escurrimientos masivos e inundaciones.

Aunque reconoció los esfuerzos de las autoridades, subrayó que el problema es estructural: la inversión en infraestructura de abastecimiento y desagüe disminuyó durante la pasada administración.

Propuso una hoja de ruta que incluya calles y aceras permeables, así como la creación de grandes áreas de almacenamiento como un lago en Xico. “Somos la envidia del norte, pero no lo aprovechamos”, dijo, al pedir una inversión metropolitana y federal urgente para atender el sistema de desagüe de la Ciudad de México.

