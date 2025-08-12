AICM detiene operaciones, nuevamente por lluvia intensa

Nuevamente, y tal como ocurrió el pasado domingo, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez tuvo que suspender operaciones debido a las intensas lluvias que se registraron durante toda la noche y madrugada de este martes.

A través de sus redes sociales, el AICM dio a conocer la situación que prevalece.

Cabe recordar las intensas lluvias registradas la tarde del domingo y la madrugada del lunes provocaron afectaciones AICM, donde más de 15 mil usuarios resultaron afectados por retrasos y con la cancelación de 104 vuelos nacionales e internacionales.

De acuerdo con las autoridades aeroportuarias, las actividades se tenía previsto, se reanudarían a las 6:00 am, pero fue más tarde cuando dieron a conocer la reactivación de las operaciones con un vuelo de United Airlines hacia Houston.

“Reincidamos operaciones de despeje y aterrizaje a las 6:35 horas aproximadamente”. —

Con un vuelo de United hacia Houston.

Para cualquier duda en los usuarios se puede consultar el espacio de estatus de vuelos:

Consulta el estatus de tu vuelo de acuerdo con los horarios asignados. Toma en cuenta el constante cambio de clima, te sugerimos llegar con anticipación al #ArptoBJ si tienes un vuelo programado para esta semana. https://t.co/3j4Qvtvz7K — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) August 11, 2025

