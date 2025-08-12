AICM detiene operaciones, nuevamente por lluvia intensa
Fue al rededor de las 6:35 am que se reanudaron las operaciones-
Nuevamente, y tal como ocurrió el pasado domingo, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez tuvo que suspender operaciones debido a las intensas lluvias que se registraron durante toda la noche y madrugada de este martes.
A través de sus redes sociales, el AICM dio a conocer la situación que prevalece.
Cabe recordar las intensas lluvias registradas la tarde del domingo y la madrugada del lunes provocaron afectaciones AICM, donde más de 15 mil usuarios resultaron afectados por retrasos y con la cancelación de 104 vuelos nacionales e internacionales.
De acuerdo con las autoridades aeroportuarias, las actividades se tenía previsto, se reanudarían a las 6:00 am, pero fue más tarde cuando dieron a conocer la reactivación de las operaciones con un vuelo de United Airlines hacia Houston.
“Reincidamos operaciones de despeje y aterrizaje a las 6:35 horas aproximadamente”.—
Con un vuelo de United hacia Houston.
Para cualquier duda en los usuarios se puede consultar el espacio de estatus de vuelos: