AICM detiene operaciones, nuevamente por lluvia intensa

Fue al rededor de las 6:35 am que se reanudaron las operaciones-

Araceli Hernández Zamora

Nuevamente, y tal como ocurrió el pasado domingo, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez tuvo que suspender operaciones debido a las intensas lluvias que se registraron durante toda la noche y madrugada de este martes.

A través de sus redes sociales, el AICM dio a conocer la situación que prevalece.

Cabe recordar las intensas lluvias registradas la tarde del domingo y la madrugada del lunes provocaron afectaciones AICM, donde más de 15 mil usuarios resultaron afectados por retrasos y con la cancelación de 104 vuelos nacionales e internacionales.

De acuerdo con las autoridades aeroportuarias, las actividades se tenía previsto, se reanudarían a las 6:00 am, pero fue más tarde cuando dieron a conocer la reactivación de las operaciones con un vuelo de United Airlines hacia Houston.

“Reincidamos operaciones de despeje y aterrizaje a las 6:35 horas aproximadamente”.

—  

Con un vuelo de United hacia Houston.

Para cualquier duda en los usuarios se puede consultar el espacio de estatus de vuelos:

