Lluvias e inundaciones afectan a vecinos de la colonia Providencia en la GAM
Vecinos de la colonia Providencia, en la alcaldía Gustavo A. Madero, sufrieron lluvias e inundaciones que alcanzaron hasta 35 centímetros.
A causa de las lluvias e inundaciones registradas la noche del domingo en la Ciudad de México y el Valle de México, la colonia Providencia de la alcaldía Gustavo A. Madero quedó severamente afectada.
Vecinos denunciaron que no recibieron ayuda de la autoridad local.
“Se anegó todo el agua, se tapó el drenaje y en las casas de algunos de nosotros entró hasta el patio, la cocina y todo... Yo creo que unos 35 centímetros de alto”.— Habitante de la colonia Providencia
Vecinos trabajan para limpiar la zona
Desde la noche del domingo y hasta pasado el mediodía del lunes, los propios residentes realizaron labores de desazolve y limpieza para evitar riesgos de insalubridad.
“Ahora tenemos que lavar todo dentro de las casas. El agua se metió hasta las cisternas y estamos sacándola”.— Habitante de la colonia Providencia
Solidaridad entre afectados
Pese al enojo por la falta de apoyo, los vecinos destacaron que la solidaridad entre ellos fue clave para enfrentar las consecuencias de las lluvias e inundaciones.