Lluvias fuertes en CDMX continuarán toda la semana, alerta Protección Civil

En entrevista con Karla Santillán, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa, informó que para esta semana se esperan lluvias fuertes y muy fuertes por lo menos hasta el sábado o el domingo; ya se encuentran monitoreando la situación.

Protocolo Tlaloque Reforzado ante lluvias

Urzúa señaló que el viernes pasado se presentó el Protocolo Tlaloque Reforzado, un apoyo muy importante a la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) con equipo, especialmente pesado hidroneumático vactor con la finalidad de repartirlos a todas las alcaldías en el momento que se activen las alertas de lugares inundados o con encharcamientos.

Afectaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Sobre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México comentó que se registraron inundaciones y encharcamientos en pistas y la zona de bandas, por lo tanto, las operaciones fueron afectadas por casi ocho horas hasta que todo estuviera limpio y fuera seguro.

“Estamos pidiendo que en caso de que sea absolutamente necesario, si ya está empezando a llover no salgas de casa, limpiar, no tirar basura ni en registros ni en la calle, entender que no solo tiene que ver tu casa sino el entorno, vigilar registros, que estén con la limpieza que amerita una situación de lluvia como la que hemos estado teniendo”, concluyó.

