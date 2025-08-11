EU acusa a dos mexicanos por sobornos a Pemex en sexenio de AMLO

Los mexicanos Alexandro Rovirosa, presidente de Roma Energy Holdings, y Mario Alberto Avila Lizarraga enfrentan cargos criminales en Estados Unidos por haber sobornos a Pemex.

Acusación del Departamento de Justicia

Esta tarde, la Embajada de Estados Unidos en México dio a conocer un comunicado en que informa que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha levantado cargos contra estos dos connacionales que sobornaron hasta con 150 mil dólares a tres funcionarios de Petróleos Mexicanos para obtener contratos de la paraestatal entre 2019 y 2021.

De acuerdo con la acusación, Alexandro Rovirosa, presidente de Roma Energy Holdings, y Mario Alberto Avila Lizarraga, excandidato panista a la gubernatura de Campeche y exfuncionario de Pemex, los dos residentes en Texas, habrían usado bienes de lujo de marcas como Louis Vuitton y Hublot así como efectivo para los sobornos.

Los señalados presuntamente “sobornaron a funcionarios mexicanos para manipular el proceso de licitación y asegurar millones de dólares en contratos lucrativos y otras ventajas", dijo Matthew R. Galeotti, Fiscal general Adjunto Interino de EU.

Contratos y posibles vínculos criminales

Ambos acusados habrían logrado a través de los sobornos obtener contratos tanto de Pemex como de su subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP) por un valor de 2.5 millones de dólares y habrían violado así la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EU (FCPA, en inglés).

En el caso de Rovirosa, el Departamento de Justicia asegura tiene vínculos con cárteles mexicanos.

El fiscal Galeotti sentenció que “esta acusación debe enviar un mensaje claro de que la División Criminal (del Departamento de Justicia de EU) no tolerará a quienes enriquecen a funcionarios corruptos para beneficio personal y en detrimento del mercado justo”.

De acuerdo con los fiscales estadounidenses, los sobornos ayudaron a las compañías de Rovirosa, vinculadas al sector energético, a obtener contratos de Pemex durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

