Publican en DOF precio mínimo para exportación de jitomate fresco

Con el fin de proteger la planta productora de México, la Secretaría de Economía (ECONOMÍA) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un Acuerdo que fija precios mínimos de exportación para el jitomate fresco de origen mexicano.

Garantizarán abasto interno del jitomate mexicano

A través de un comunicado las dependencias destacaron que buscan evitar distorsiones en el mercado internacional y garantizar el abasto al consumo interno, tras la terminación, en julio de 2025, del Acuerdo de Suspensión de la Investigación Antidumping en Estados Unidos.

El precio mínimo (en dólares por kilo) será:

Tomate cherry : $1.70

: $1.70 Tomate bola : $0.95 | Con tallo: $1.65 | En racimo: $1.70

: $0.95 | Con tallo: $1.65 | En racimo: $1.70 Tomate Roma (saladette): $0.88

(saladette): $0.88 Tomate grape (uva): $1.70

(uva): $1.70 Otras variedades (Cocktail, Campari, Kumato, Mini Roma, Heirloom, Pera, Medley, San Marzano, otros): $1.70

Se ordenará comercio exterior del jitomate mexicano

Entre los puntos clave del Acuerdo se encuentran que aplica únicamente a exportaciones definitivas, no busca restringir volúmenes ni fijar precios máximos, sino mantener el orden en el comercio exterior del sector; además, los precios serán revisados anualmente o antes si las condiciones del mercado lo requieren.

Este Acuerdo entró en vigor a partir de su publicación en el DOF el pasado sábado con lo que se enfatizó, el gobierno refuerza su compromiso con la competitividad agrícola, el empleo digno en el campo y la soberanía alimentaria del país.

Detalló que el Acuerdo cuenta con el respaldo de todas las asociaciones de productoras y productores de jitomate, que participan en el mercado de exportación a los Estados Unidos.

