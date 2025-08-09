;

  • 10 AGO 2025, Actualizado 00:02

Sismo de magnitud 6.0 sacude Chiapas

Autoridades locales no refieren daños.

Araceli Hernández Zamora

El Servicio Sismológico Nacional reportó este sábado 2 de agosto, un sismo de magnitud 6.0, localizado a 139 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

El sismo ocurrido a las 14:41:00 horas de este sábado en el estado de Oaxaca.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, desde el sismo de magnitud 6.0 hasta las 15:40 horas habría registrado 8 réplicas.

A las 17 horas las autoridades estatales no han emitido ningún reporte al respecto.

La comunidad de Ciudad Hidalgo, es cercana a Guatemala en donde prevalece mucha población migrante.

Debido a la lejanía con el centro del país, el sismo no fue percibido en la Ciudad de México, ni activadas las alertas.

