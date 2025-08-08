Reforma electoral México debe priorizar la proporcionalidad y mecanismos más transparentes: Uuc-Kib Espadas

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum pusiera sobre la mesa el debate sobre la reforma electoral México, el consejero del INE, Uuc-Kib Espadas, señaló que la proporcionalidad es la principal preocupación, pues de ella depende “en qué medida los mexicanos podemos hacer llegar nuestra voz al Congreso”.

En entrevista para Así las Cosas con Gabriela Warkentin, explicó que este proceso impulsado desde la presidencia es normal y que el INE fijará su postura. Consideró “crucial” mantener y mejorar la proporcionalidad, pero advirtió que desde 1988 persiste el problema de que se vota en la misma boleta la representación proporcional y la mayoría relativa, lo que invisibiliza las listas plurinominales.

Propuesta de dos boletas y cambios en el Senado

Espadas propuso volver al mecanismo de dos boletas electorales, como se hizo en 1979, 1982 y 1985, para dar mayor presencia a figuras nacionales y no solo locales. Explicó que la plurinominal es un mecanismo para elegir diputados, mientras que la representación proporcional es un resultado que puede lograrse con listas plurinominales o con los mejores perdedores de cada partido.

También sugirió que el Senado se constituya con cuatro senadores por estado a representación proporcional, garantizando así una representación más paritaria.

Recursos, OPLES y proceso legislativo

Sobre el presupuesto del INE, defendió que no es el más caro del mundo, ya que concentra múltiples funciones: desde la credencial para votar hasta el monitoreo de medios en campañas. Señaló que los costos de credenciales y boletas son bajos en comparación con el costo político que tuvo en el pasado la manipulación de urnas.

Respecto a los OPLES, advirtió que si el INE asumiera las elecciones locales, sería insuficiente y se perdería el conocimiento territorial, sin generar ahorros.

En cuanto a la Comisión presidencial que revisará la reforma, recordó que se trata de un órgano de la Presidencia con facultad para presentar iniciativas, pero que no debe incluir funcionarios del INE. Una vez emitida la propuesta, pasará al proceso legislativo, con consultas y la expectativa de lograr una reforma de consenso.

