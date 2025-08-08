;

  • 08 AGO 2025, Actualizado 21:20

Adidas está dispuesta a dialogar con el gobierno de Oaxaca por plagio cultural: Marina Núñez

Todas las instancias apoyarán a la comunidad de Villa Hidalgo Yalalag para resolver el conflicto, afirmó.

#Entrevista con Marina Núñez

05:07

Araceli Hernández Zamora

Luego de darse a conocer la comercialización de Adidas de unos huaraches con diseño originario de los pobladores de Villa Hidalgo Yalalag, Oaxaca, la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespavlova, confirmó que “como en otros casos, este es un caso de apropiación cultural claro, es un caso de plagio y lo que se suele hacer es apoyar a las comunidades que se sienten vulneradas”.

En entrevista para “Así las Cosas” con Carlos Zúñiga Pérez, en ausencia de Carlos Loret de Mola, la subsecretaria afirmó que como indica la ley, “estamos atentos a lo que la propia comunidad decida luego del diálogo con Adidas”.

“La empresa, dijo, ‘está en disposición de iniciar el diálogo con el gobierno del estado de Oaxaca y estamos a disposición del Indautor para ver qué sucede’”.

Procedimiento legal y diálogo con la comunidad

Todas las instancias involucradas están de acuerdo en actuar conforme a la ley para resolver este tipo de conflictos o, en su caso, entrar a otro tipo de procedimientos como sería un juicio.

El proceso de diálogo se llevará a cabo en México, confirmó la subsecretaria.

