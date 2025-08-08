Exigimos respeto a una prenda que es parte de la cosmovisión de los pueblos: Cultura Oaxaca

El secretario de las Culturas y las Artes de Oaxaca exige a nombre de las comunidades originarias la reparación del daño y la no repetición a la marca Adidas.

Somos fundadores de América, nos sentimos agraviados y ofendidos, exigimos respeto a una prenda que es parte de la cosmovisión de los pueblos originarios, afirmó el secretario de las Culturas y las Artes de Oaxaca, Flavio Sosa, quien a nombre de la comunidad de Villa Hidalgo, exigió a la marca Adidas retirar del mercado unos huaraches elaborados con el diseño de una prenda originaria, que se repare el agravio y no haya repetición.

El funcionario detalló en entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, que hay una estrecha comunicación con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, con las autoridades de Villa Hidalgo y con la propia Secretaría de Cultura federal,

“Estamos exigiendo a esta empresa que retire del mercado este producto que es un crimen contra una prenda que es propiedad colectiva de los habitantes de Villa Hidalgo”. —

Petición de retiro y reparación

Aunque reconoció “no tenemos comunicación con Adidas”, esta mañana la Secretaría de Cultura Federal anunció estar en pláticas con la empresa y se iniciará el diálogo con la comunidad, a lo que el funcionario respondió:

“Corresponde a la comunidad determinar los tiempos para iniciar el diálogo” y reiteró la exigencia a que “retiren el producto, que se repare el agravio y que se haga el compromiso público de no repetición”.

Defensa del patrimonio cultural

Las autoridades de Oaxaca han señalado que la prenda en cuestión es propiedad colectiva, lo que implica que su uso comercial no autorizado constituye un agravio para la comunidad y un acto que debe evitarse para proteger el patrimonio cultural de los pueblos originarios.

