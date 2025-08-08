Sheinbaum vs Adidas: la defensa de los pueblos originarios que podría desembocar en un pleito legal por el modelo “Oaxaca Slip-On”

Durante la mañanera del viernes 8 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre la controversia que causó el lanzamiento del modelo “Oaxaca Slip-On” de la empresa alemana Adidas. Acusada de apropiación cultural, la marca extranjera reproduce, sin autorización, el diseño tradicional de las comunidades indígenas de Oaxaca.

Efectivamente, la presidenta ha dicho que el gobierno que encabeza se encuentra realizando un análisis exhaustivo desde la perspectiva jurídica. El objetivo, dice, salvaguardar los derechos de los pueblos originarios y garantizar que se respeten sus manifestaciones culturales.

TE RECOMENDAMOS: Me gusta vestirme bien y darme lujos, pero mi mundo es estar con la gente en las calles: Sandra Cuevas

¿Qué establece la Ley de Patrimonio Cultural?

Esta ley protege expresamente las creaciones colectivas de los pueblos indígenas. Establece un marco legal que obliga a terceros a respetar y preservar dichos elementos culturales. Adidas debe cumplir con esta normativa de acuerdo a la ley. La presidenta habló sobre la necesidad de establecer un mecanismo de resarcimiento que compense el uso no autorizado del diseño tradicional, a la espera de los resultados en las negociaciones que el gobierno de Oaxaca mantiene con la empresa.

¿Qué pasó con Adidas y los indígenas de Oaxaca?

La presidenta confirmó que ya se han entablado comunicaciones formales con Adidas, y que la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez, ha asumido un papel activo en el proceso de diálogo con la marca. Estas negociaciones buscan alcanzar un acuerdo que permita compensar adecuadamente a las comunidades afectadas de Oaxaca y que contribuya a la protección efectiva de su patrimonio cultural.

TAMBIÉN TE RECOMENDAMOS: Suicidio en México: un fenómeno marcado por desigualdad social que golpea sobre todo a los hombres

Una nueva legislación para fortalecer la protección del patrimonio cultural indígena

En paralelo, el gobierno federal anunció que trabaja en la elaboración de una nueva ley destinada a blindar el patrimonio cultural de los pueblos originarios, con el propósito de evitar que empresas privadas exploten o reproduzcan sus creaciones sin el consentimiento expreso de las comunidades involucradas. Esta iniciativa legislativa busca cerrar lagunas legales y dotar de herramientas más robustas para la defensa de los derechos culturales colectivos.

De no concretarse un acuerdo con Adidas, habrá acciones legales

Sheinbaum subrayó que los huaraches tradicionales son manifestaciones de propiedad intelectual colectiva, cuyo reconocimiento implica la protección jurídica de la comunidad como titular del diseño. En caso de que no se logre un acuerdo satisfactorio con Adidas, el gobierno considerará emprender las acciones legales necesarias para salvaguardar el patrimonio cultural de las comunidades originarias.

Exigencias internacionales y presiones para retirar el modelo y emitir una disculpa pública

El posicionamiento oficial mexicano ha trascendido más allá de las fronteras nacionales, con demandas claras para que Adidas retire el modelo “Oaxaca Slip-On” del mercado y emita una disculpa pública por la apropiación cultural. Asimismo, el gobierno ha enfatizado la importancia de impulsar reformas legales que garanticen una protección efectiva de las artesanías y expresiones culturales mexicanas, con el objetivo de evitar que episodios similares se repitan en el futuro.