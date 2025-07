Reventaremos la próxima sesión de la Permanente si no se debate ‘la barredora de Morena’: Federico Dóring

Adán Augusto López “se ha escondido cobardemente detrás de la mayoría del grupo lamentable de ‘la barredora’de Morena” , señaló el diputado del PAN, Federico Döring, quien afirmó “el mentecato de Fernández Noroña, cínicamente, en su salvajismo legislativo te dice no, ese tema no lo vamos a discutir y te impone otros temas”.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, el legislador del PAN refirió que, “si Adán Augusto es señalado, es de esperarse que se defienda”, pero señaló que es protegido por su bancada. “Ayer salieron con el tema de nombramiento de tres embajadores que llegaron el día anterior, votando sin haber pasado al menos 24 horas”.

📌El periodista, @danliza nos habla en #AsíLasCosasW de la investigación en la que revela que la familia de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco construyó un emporio de constructoras y contratistas de Pemex con ayuda de una red de notarios, entre los que… pic.twitter.com/CeK3KKrOAU — Así Las Cosas (@asilascosasw) July 31, 2025

Y recalcó que en sesión la petición permanente al querer hablar “del narcotráfico en Morena, te obliga a hablar del tema que se acordó”.

“El debate del Mamut, de su narcotráfico y de su Genaro García Luna, si no lo discuten se va a ir, le apuestan a que el debate dure 3, 4 semanas y que como Rubén Rocha siga ahí”. —

“El apartado de agenda política” dijo, impide que se realice el debate al respecto y aunque al inicio de la sesión se vota por el tema, “buscan a toda manera desviar el debate”.

Por ello, advirtió “nos queda hacer cosas que no solemos hacer en el PAN, pero que se vuelven indispensables: tomar la tribuna… reventar la sesión y que se sepa, que no vamos a sesionar hasta que no se resuelva el tema del mamut del narcotráfico que tienen Sheinbaum y Morena ahí enfrente”, concluyó.

Síguenos en Google News y encuentra más información.