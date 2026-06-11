Peligroso que el gobierno ceda en comisiones mixtas a maestros de la CNTE: Marco Fernández

Las demandas de la CNTE continuarán tras la reunión con autoridades de Segob, SEP e ISSSTE; la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación decidió en su Asamblea Nacional continuar con sus manifestaciones en la Ciudad de México y otras entidades, radicalizando sus peticiones.

En entrevista con Gabriela Warkentin para “Así Las Cosas”, el coordinador del Programa de Anticorrupción y Educación de México Evalúa, Marco Fernández, pese a que las autoridades trataron de convencer a la Comisión Nacional Negociadora de destrabar el acuerdo, no lo lograron y “sobre todo en el punto nodal de la derogación de la Ley del ISSSTE; en lo que

El gobierno ya cedió es en comisiones mixtas, un aspecto nodal de la gobernanza y será mucho más difícil poder mejorar la educación” y advirtió “si le abres la puerta ya descarada a la corrupción no es posible mejorar los aprendizajes”. —

.@marco_fdezm, coordinador del Programa de Anticorrupción y Educación de @Mexico_Va_



🔴¿Qué pasó con los acuerdos de la #CNTE y autoridades federales?



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Y es que dijo “el Gobierno no puede otorgarlo debido a que el costo financiero es enorme serían 20% del producto interno bruto ”, pero la CNTE reitera que fue una promesa de la Presidenta en diversas ocasiones, por o que de entrada piden una reunión con ella para que explique por qué nos prometió esto a cambio de votos.

A esta abrogación, el gobierno dijo Fernández ofreció una “administradora pública para que la hora que se hagan los pagos individuales de la de las cuentas de las afores del ISSSTE se tengan cuotas menores”, pero la respuesta de la CNTE ha sido “no, no, no, esos son cacahuates lo que nosotros estamos pidiendo es irnos al régimen anterior del 2007”, señaló.

Reforma del ISSSTE y sistema de jubilación

Detalló que “la petición implicaría que, como ante de la reforma de 2007, tú como maestro o en general como trabajador del estado te podías jubilar con 28 años de servicio en el caso de mujeres 30 años en el caso de los hombres independientemente de la edad en el caso de los profesores pues esto implicaba que si tú entrabas a ser profesor desde la normal a los 22 años pues si eras mujer te podrías jubilar a los 50 años o en el caso de los hombres a los 52 lo cual pues en un país que hoy tiene una esperanza de vida promedio de 75 años sería posible tener 35 años de jubilación con el último salario promedio que ganabas eso pues tampoco financieramente sostenible”.

Lo otro que han insistido, dijo es “lo relacionado a que su pensión se calcule con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no de salario mínimo porque una diferencia hoy la UMA equivale al mes a 3 mil 566 pesos mientras que el salario mínimo equivale a 9 mil 451 una diferencia sustantiva”.

“Lo que convenientemente olvida la coordinadora es que cuando a cada maestro, a cada maestra, a cada trabajador del estado se le descuenta para ir creando este fondo de la cuenta individual se le descuenta en UMAS, no se le descuenta en términos de salario mínimo, entonces si tú quisieras irte a pensiones en salario mínimo porque tendrían que descontar en términos de salario mínimo, es decir tener un salario digamos actual menor porque estás ahorrando más para el futuro, eso tampoco quiere la coordinadora”.

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Cambios en la evaluación y promoción de maestros

Lo que sí les cedieron a los maestros y el diablo vendrá en los detalles, dijo tiene que ver con comisiones mixtas y la USICAMM.

“esta unidad es la que se encarga de evaluar a los docentes para ver si pueden entrar al servicio y si se pueden promocionar ya sea como director o supervisor”

Señaló que si bien “es cierto que hay críticas que me parecen válidas en términos de que hay opacidad en saber cuántas plazas por ejemplo hay disponibles para concursar en transparentar mejor los instrumentos para la evaluación”, pero “lo que me parece francamente preocupante, es decir, vamos a desaparecerla vamos a terminar con ella y la insistencia de la coordinadora y ahí también de sus compañeros institucionales del SNTE de querer regresar a este antiguo sistema de comisiones mixtas”.

Detalló que estas “son comisiones que en teoría tenían representantes de la SEP y representantes del sindicato pero que en la práctica por la captura institucional que el sindicato ha hecho sobre distintas áreas de la secretaría terminaban siendo comisiones dominadas por el sindicato que con corrupción, con conectes sindicales, con lana e incluso acusaciones de acoso sexual y demás, se pulseaban los ascensos las adscripciones de maestros y que justo por eso se estableció que esos mecanismos ya no eran válidos que había que tener un organismo independiente”.

El gobierno, dijo Fernández “ya cedió, pero no ha dicho cómo lo asume, ha dicho: miren vamos a empezar a hacer una consulta a partir de la próxima semana a maestros y eventualmente la iniciativa de ley de reforma constitucional porque esto implica también reformar el artículo tercero para cambiar el mecanismo y aquí tendremos que poner mucha atención qué es lo que proponen de sustituir”.

Las Demandas CNTE se mantendrán como uno de los principales puntos de negociación entre la coordinadora y las autoridades federales, mientras este jueves reactivan sus movilizaciones y los planteamientos relacionados con pensiones, jubilaciones y mecanismos de evaluación docente.

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