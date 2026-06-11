Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas se deslindan de grupos o manifestaciones violentas

De manera pacífica y cumpliendo su objetivo de visibilizar las desapariciones en México, colectivos concluyeron de manera pacífica la manifestación de ayer por la noche cerca del Estadio Ciudad de México. Colectivos de búsqueda participaron en la movilización para exigir avances en las investigaciones y la localización de sus seres queridos.

Gustavo Hernández, padre de Abraham Zeidy Hernández desaparecido desde hace dos años en Monterrey cuando trabajaba para una aplicación vehicular, llamó a colectivos a continuar manifestándose de manera pacífica y agradeció en particular el apoyo de la titular de búsqueda en México, Martha Lidia Pérez tras la velada en Tlalpan.

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Colectivos reiteran llamado a la movilización pacífica

En entrevista para “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, el padre buscador dijo que a pesar de la molestia provocada a ciudadanos con el cierre de vialidades, “lo único que queremos saber es dónde están nuestros hijos y si no vamos juntos en sociedad pues hacia dónde vamos”.

Ayer, dijo la respuesta fue muy positiva, ya que “en una forma ordenada y de respeto hacia todos los demás terminamos en paz como debe de ser, no afectando ni dañado a nadie, ni enfrentándonos con nadie”.

#AlAire | Gustavo Hernández, padre de Abraham Zeidy Hernández



🔴¿Qué ocurrió en la vigilia de colectivos buscadores en Calz. de Tlalpan la noche de este miércoles? #AsíLasCosasW con @warkentin



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Y aunque anoche no lograron pasar al Estadio, esta mañana pudieron hacerlo, pero afirmó “ no podemos violentar el Estado de derecho de nadie porque yo creo que es una cuestión de respeto y no porque yo tenga mi dolor o tenga algún problema voy a romper el Estado de derecho yo, en lo personal se lo digo yo nunca lo haría porque eso no ayuda en nada”.

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Agradeció la solidaridad de los colectivos como un “ejemplo más solidario y hermoso que Dios nos puede demostrar que juntos podemos avanzar pero de una forma pacífica”.

Y afirmó, “a pesar de nuestro dolor nos unimos, nos unimos tal vez por nuestro dolor, por la fractura que hay en nuestro corazón y yo creo que es muy importante que la que la sociedad entienda esa parte de nosotros”, pidió.

Hernández adelantó que este jueves su intención es reunirse en el Ángel de la Independencia con otros colectivos de madres y padres buscadores a quienes deslindó de grupos violentos: “quiero dejar muy claro que nosotros no tenemos que ver con nadie nada en lo más mínimo con nadie absolutamente, con ningún grupo o cuestión de otras personalidades que andan ahí en la ciudad haciendo desmanes la verdad para nosotros es un mal ejemplo”.

Y reiteró: “No tenemos que ver nada con nadie somos solamente los padres buscadores y cuál es nuestra arma pues nuestras manos y nuestra voz y nuestro corazón no tenemos otra arma porque no tenemos esa parte de ofender a nadie y lastimar a nadie ni violar el Estado de derecho”.

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