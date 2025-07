Morena y Partido Verde cuestionan la propuesta de reforma electoral de Sheinbaum

Aunque todavía no reciben la iniciativa presidencial para reformar la Constitución en materia electoral, los coordinadores de Morena, Ricardo Monreal y del Partido Verde Ecologista, Carlos Puente, expresaron algunos inconvenientes de ese recorte al número de legisladores que llegan a la Cámara de Diputado y al Senado por la vía plurinominal, es decir, por asignaciones de su partido, sin haber buscado el voto popular.

El líder del Partido Verde Ecologista, Carlos Puente, señaló que hay que esperar a que llegue la iniciativa para después analizarla, pero de entrada dijo que si es viable la reducción de los recursos que se destinan a los partidos políticos, pero dejó claro que no está de acuerdo con la manera en que se reparten esas prerrogativas.

Por lo que se pronunció por una distribución equitativa de dichos recursos e insistió en que deben esperar a que llegue la iniciativa, conocer bien el texto y analizarla para fijar una postura sobre la nueva reforma electoral que propone la presidenta Sheinbaum.

“Nosotros lo hemos dicho y me voy a ir a pasadas propuestas de reforma electoral. Nosotros hemos dicho sí, sí podemos reducir los recursos y yo creo que sería también una muy buena oportunidad para re revisar cómo es que se distribuye en ellos, cómo se reparten, si vamos a disminuir los recursos y los vamos a distribuir de manera igualitaria a todas las fuerzas políticas, pues yo estoy seguro que a lo mejor varios partidos dirían que sí. A lo mejor hay otros que son los que ya van a decir que no. Por eso, insisto, es tan importante no hablar de supuestos sino esperar a que exista una redacción propuesta para poder fijar una postura con toda seriedad”.

Es más, el diputado Carlos Puente dijo que cualquier reforma electoral que se ponga a discusión debe ser aprobada por el consenso de las fuerzas políticas, sin imposiciones, todos los grupos parlamentarios deben coincidir en las reglas del juego democrático, pero reiteró que hay que esperar a que Sheinbaum envíe su propuesta y en su momento decidir.

“Esperar a que llegue la propuesta de redacción. La iniciativa de modificación del texto legal, para poderlo analizar de una forma seria y entonces sí, fijar una postura. Claro que se pueden hacer recortes, a ver, primero, toda reforma política, electoral, debe ser construida por un amplio consenso, son las reglas del juego donde todas las fuerzas políticas debemos de coincidir en un mínimo para poder llevar a cano un proceso electoral ordenado y que todos nos atengamos a esas reglas del juego”.

Hoy también conversé con las y los amigos de los medios de comunicación sobre diversos temas de la agenda legislativa y la agenda política nacional. pic.twitter.com/4lu1TybWUY — Carlos Puente Salas (@CarlosPuenteZAC) July 29, 2025

Opinión de Monreal sobre los plurinominales

Y quien también puso algunos “peros” al posible contenido de la reforma electoral de Sheinbaum fue el propio líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, quien no se ha dejado ver por San Lázaro desde la semana pasada cuando andaba de vacaciones por Europa.

En una columna política que escribió para un medio de comunicación, el coordinador de la diputación morenista, explicó que la figura de los plurinominales, permitió a los partidos políticos pequeños tener mayores espacios tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

De hecho, advirtió que eliminar a los “pluris” tendría altos costos democráticos al acabar con los logros que han hecho posible una representación más plural y equitativa.

Por lo que recomienda repensar muy bien la representación proporcional y cuestionó: ¿vale la pena preguntarse si el remedio propuesto atiende realmente la raíz del problema o si existen alternativas con menor costo democrático?

Ricardo Monreal, resaltó que no hay un sistema electoral ideal, pues todos implican decisiones políticas y valores en disputa, como el equilibrio entre gobernabilidad, pluralidad, eficacia y cercanía.

La representación proporcional ha sido clave para abrir el sistema político, incluir a las minorías y fortalecer la pluralidad democrática.

Hoy tenemos la posibilidad de preservar sus virtudes y perfeccionar sus mecanismos.

Comparto mi artículo: https://t.co/QW43FHc8Nm pic.twitter.com/lB6ock4rBz — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 29, 2025

Síguenos en Google News y encuentra más información