Ebrard mantiene optimismo ante entrada de aranceles a México en agosto

A escasas horas de que entren en vigor los aranceles a México de 30%, en los sectores público y privado prevalece la incertidumbre de lo que sucederá el próximo 1 de agosto.

Perspectiva positiva del gobierno mexicano

Por una parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que se mantiene optimista sosteniendo que “vamos a salir bien”, pues México ya hizo lo que le tocaba.

“Bueno, lo que te puedo decir, han sido muy intensas, complejas. Estamos a horas de saber en qué va a concluir esta etapa. Sería muy aventurado darte datos, no puedo hacer eso, pero mi perspectiva es optimista. Sin embargo, tenemos que esperar a las decisiones que tome el presidente Trump con su equipo. Ya todo lo que México tenía que hacer está hecho. Ahora tenemos que esperar hoy, mañana y jueves. Mi perspectiva es positiva, vamos a ver en qué resulta”, informó Ebrard.

Sector empresarial también confía en un acuerdo

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes Díaz confió en que ambos países llegarán a un acuerdo comercial.

“No, todavía no, no sabemos, esperemos, esperemos que haya prórroga para seguir negociando. Es decir, que hemos estado trabajando en muchos puntos de la mano con el gobierno, ¿no?, para que mandemos mensajes importantes. Mira, como región, y hablando como región, Canadá, Estados Unidos y México, somos la región más importante económicamente del mundo. A nadie nos conviene perder esa escala, ¿no? Entonces, por eso hay detalles, sí, y hemos estado trabajando en esos detalles para que todo salga bien, o sea, no estamos con los brazos cruzados”, manifestó confiado el líder del Consejo Coordinador Empresarial.

