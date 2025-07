Locatarios de mercados públicos anuncian más movilizaciones por falta de respuesta de diputados

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el vocero del Movimiento Plural de Mercados, Javier Bellazetin, declaró que no tuvieron una respuesta favorable de los diputados ante sus demandas contra el programa de abasto popular del Bienestar, buscaban un documento y solo les leyeron un “discurso vacío que no decía nada”; los convocaron a una mesa de trabajo el próximo lunes.

“Tuvimos que ir haciendo acciones conforme lo planeado al no haber buena respuesta cerramos calles y avenidas cercanas a mercados públicos”.

Movimiento Plural de Mercados define nuevas protestas en la CDMX

Bellazetin informó que el próximo lunes tendrán una asamblea con el Movimiento Plural de Mercados para determinar cuál será su próxima acción y advirtió que ya no asistirán al Congreso de la Ciudad de México ni a la Jefatura de Gobierno, sus manifestaciones serán cerrar cada calle y avenida de los mercados que forman parte de su movimiento, intercambiando comunicación con tianguis y comercios locales.

El vocero del Movimiento Plural de Mercados señaló que fue gracias a la intervención del subsecretario de Gobierno, Fadlala Akabani, que los diputados generaron el documento que les leyeron, y por eso liberaron las zonas donde se manifestaban. Puntualizó que desde hace dos meses les hicieron llegar un documento; la atención que les dieron fue en la banqueta del edificio, no al interior del Congreso de la capital, donde les mencionaron que no estaban informados, que los “66 diputados no podemos estar en todo”.

“No significa que paremos actividades, finalmente el compromiso es con la ciudadanía… vamos a bloquear la Ciudad, no queríamos hacerlo todavía, hoy estamos intentando, esperando a diputados a que tengan apertura a ya no realicen abastos. Finalmente están haciendo clientelismo, campaña anticipada, hacen negocio, no declaran fiscalmente pegándole negocio establecido”.

Bellazetin comentó que por querer ayudar a un sector de la población los afectan a ellos, y dijo que la solución del problema es generar mejores condiciones para el comercio en temas de seguridad, donde en ocasiones se ven obligados a aumentar los precios por las extorsiones y los robos que se dan en ocasiones en centrales de abasto.

