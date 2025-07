Se comprometen diputados CDMX a recibir a locatarios de mercados

Frente a las inconformidades de los locatarios de los mercados porque diputados, especialmente de Morena, venden en las calles de sus distritos, frutas, verduras y carne, lo que les perjudica, los legisladores se comprometieron a que una comisión será recibida el viernes por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y el lunes por la coordinadora de los morenistas, Xóchitl Bravo.

Fue el subsecretario de Gobierno, Fadlala Akabani, quien, junto con la vicecoordinadora del grupo de Morena, Brenda Ruiz, hizo el anuncio a las decenas de locatarios mercados que se manifestaron -frente al Congreso de la Ciudad, en las calles de Donceles y Allende- para que los legisladores dejen de hacer esa actividad.

Estas mesas, comentó la morenista, tienen “el fin de objetivo de escuchar sus planteamientos, preocupaciones y propuestas”; y les dijo que el abasto que ellos realizan en sus distritos “tiene como propósito principal apoyar a la población en un contexto donde muchas familias aún enfrentan dificultades económicas y sociales y no afectar ningún sector”.

Por su parte, el subsecretario de Gobierno, quien se hizo presente en la protesta que realizaron los locatarios, les pidió que primero “agoten” el diálogo antes de seguir con sus manifestaciones.

“Solamente a través del diálogo ustedes van a lograr su objetivo, no es en base a una presión de otro tipo, se lo digo con respeto, porque ustedes pueden ejercer su derecho, pero agotemos el diálogo, agotemos las instancias institucionales, transitemos hacia lograr un acuerdo y en caso de que este acuerdo no se cumpla en las reuniones programadas entonces ustedes están en pleno derecho de manifestarse conforme a la ley y respetando el derecho de los demás”, aseguró.

El funcionario reconoció que el tema del abasto por parte de los diputados tiene un trasfondo de “competencia política”.

“Ya lo sabemos de qué si un diputado está haciendo esa actividad, el otro también lo hace para no quedarse atrás y no vamos a tapar el sol con un dedo, esa es la realidad. Si es legal o no es legal es algo que tenemos que discutir precisamente”.

El exsecretario de Desarrollo Económico apeló a su “buen sentido ciudadano y de responsabilidad de que ustedes expongan en forma contundente datos y cifras y agoten el diálogo de tal manera que lleguemos a un acuerdo”.

Los locatarios, en voz de Edgar Mendieta, vocero del Movimiento de Comerciantes de Mercados Públicos, señalaron que hay una competencia desleal por parte de los diputados, ya que ellos venden recaudería y todo lo compran con dinero público, además de que usan al personal que tienen.

