Delicado que Adán Augusto diera declaraciones sobre Bermúdez: Ramírez Marín

Tratar el tema de Hernán Bermúdez Requena no era objeto de la convocatoria de la Junta de Coordinación Política del Senado y no salió como un asunto general o adicional, el tema fundamental era la organización de las últimas sesiones y dar detalles de la toma de protesta de 880 personas, un hecho inédito que se llevará a cabo en el Senado, sitio que no está diseñado para recibir ni 500 personas.

Sin embargo, por ley, se tomará protesta a los 880 nuevos integrantes del Poder Judicial, el próximo 1 de septiembre, detalló el senador del Partido Verde Ecologista de México, Jorge Carlos Ramírez Marín, en entrevista para “Así las Cosas” con Carlos Zúñiga Pérez, en ausencia de Carlos Loret de Mola.

No obstante, dijo “no le corresponde a Adán Augusto López dar declaraciones sobre Bermúdez, más que de sí mismo”.

“El tema es un asunto penal, por lo que sería delicado que se pusiera a hacer declaraciones sobre Bermúdez, si no ha sido requerido por la autoridad".

“No solo no le corresponde, sino que podría comprometer las investigaciones… lógico que le afecte, era gobernador, fue designado por él”.“En tanto no sea requerido por una autoridad no le pueden decir nada… no se trata de encubrir a nadie, pero tampoco se trata de lincharlo sin que haya un pronunciamiento de una autoridad que lo señale como parte de las actividades de Bermúdez”.