CURP Biométrica no será obligatoria, aclara SEGOB

Al encabezar la rueda de prensa para dar informar sobre los avances para la puesta en marcha de la Ley General en Materia de Búsqueda de Personas, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, anunció la implementación de medidas de seguridad para proteger los datos de la CURP biométrica incluyendo monitoreo 24/7, auditorías y capacitación, además de garantizar la recopilación de datos conforme a la normativa y se facilitará la CURP con fotografía de manera voluntaria.

La titular de la SEGOB dijo que será el RENAPO el encargado de recopilar y resguardar la información para la CURP biométrica.

Por su parte, el director del Registro Nacional de Población (RENAPO), Arturo Arce, señaló que la CURP biométrica no es obligatoria.

“No, no es obligatorio, exacto, la CURP biométrica no es obligatoria, será de manera gradual, se estará tomando de manera gradual a cada uno de los ciudadanos, no están obligados a tomársela, tampoco tendrá ningún costo el que puedan enrolarse en RENAPO o en los registros civiles, entonces no habrá una obligación como tal de poderla tener”.

— Arturo Arce