El gobierno no espiará a nadie, insiste Sheinbaum ante aprobación de Ley de Telecomunicaciones

Con tono irónico nuevamente la presidenta, Claudia Sheinbaum defendió la reforma a la Ley de Telecomunicaciones aprobada por el Congreso enfatizando que no será utilizada por el gobierno para espiar a las y los ciudadanos aunque reiteró que ello se dará sólo por situación de seguridad y con la orden de un juez.

Durante la “mañanera” desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria enfatizó que fue en otras administraciones donde sí se les espió.

Sheinbaum indicó que las intervenciones telefónicas se podrán realizar sólo si un juez lo aprueba.

“Es mentira que las leyes aprobadas tengan que ver, con que el Estado va a espiar, falso se miente deliberadamente deliberadamente, el gobierno no va a espiar a nadie como nos esperan a nosotros, por cierto yo creo que todos los que estamos aquí de una u otra manera fuimos espiadas, porque todos los compañeros y compañeros pues son los todos nosotros fuimos espiados, nosotros no espiamos a nadie a nadie absolutamente a nadie lo que queremos es construir un país seguro en paz”.

Después que en el pleno de la Cámara de Diputados se registró durante la discusión, una protesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con una corona fúnebre y un ataúd ante su rechazo al proyecto, de manera un tanto burlona indicó que dedicaría una canción de “mentira” a la oposición además de que se presentara la sección “Detector de mentiras”.

“Ah si, no bueno, vamos a poner, ya no solamente vamos a hacer el detector de mentiras, que por ahí mencioné para cerrar, ya vamos a cantar la canción de mentiras… solamente puede haber una intervención, una localización de GPS etc, bajo orden judicial, a menos que se trate de un desaparecido, de un secuestro donde se pide la información directamente a la telefónica para poder atender de manera extraordinaria un caso de este tipo que creo que nadie se puede oponer a eso”.

— Explicó