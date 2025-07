Denuncia PAN legalización del espionaje por el actual gobierno

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, denunció que el actual Gobierno Federal ha legalizado la práctica del espionaje con absoluto descaro y con absoluta ilegalidad.

“El último periodo extraordinario fue el periodo en el que el oficialismo legalizó el espionaje y quien no interprete que se pueda, sin orden judicial, acceder a su teléfono celular para que las autoridades que quieran sepan tu geolocalización no es espiar, entonces nosotros no sabemos lo que es el espionaje, porque eso es, digan lo que digan y por más que saquen sus cartelitos de renuncia, eso es, lo que legalizaron y que además les hemos comprobado desde el día uno, que así fue”, denuncio Romero Herrera.

En conferencia de prensa el dirigente nacional del partido blanquiazul agregó que varios de los militantes de su partido fueron objeto de espionaje por parte de quien estuvo al frente de la administración local anterior, pero sin mencionar su nombre.

“Miren, compañeras y compañeros, quiero decirles que, los que estamos aquí, el diputado Federico Doring, el secretario de Acción Política, Santiago Taboada, más los que vimos en el video, nuestras compañeras Alessandra Rojo La Vega, la senadora Lili Téllez, nuestro queridísimo Santiago Creel, más muchos personajes más, incluso de la cuatro T, fuimos objeto de espionaje en este país, en el anterior gobierno de la Ciudad de México, sí, quién gobernaba la Ciudad de México”, apuntó.

🔵 Alzamos la voz, una vez más, frente al autoritarismo disfrazado de ley. La #LeyEspía y la #LeyCensura no protegen a las familias mexicanas, las ponen en riesgo.🚨



— Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) July 16, 2025

Apoyado con un video ilustrativo de sus dichos, Jorge Romero, líder de Acción Nacional, expuso que existen resoluciones judiciales donde la Fiscalía capitalina y de Colima reconocieron haber espiado y solicitado geolocalización, así como informaron de esas dependencias que ya destruyeron dichas evidencias, tal y como se denuncia en el video proyectado.

“Estábamos involucrados en una carpeta en Colima, de secuestro de personas, de privación ilegal de la libertad de personas en Colima, como en ese supuesto legal puedes pedir la intervención telefónica sin orden judicial, pues fue el supuesto del que se agarró el entonces Gobierno de la Ciudad de México para espiar a los que éramos y somos opositores en este país”, acusó el dirigente panista.

Expuso que “la compañía telefónica tenemos las constancias, les dio esa información, por todo ese periodo de tiempo éramos geolocalizables y conocían nuestras comunicaciones”.

Indicó que, en julio de este año, derivado de la resolución de un juicio de amparo un Tribunal Colegiado de Circuito ordenó a la Fiscalía capitalina destruir la información recabada.

“¿Y saben cuál fue la respuesta de la Fiscalía de la Ciudad de México? Aquí te entrego mediante esta acta la constancia de la destrucción de todo el material recopilado, los que dijeron que era falso haber pedido información, tenemos un texto donde la misma fiscalía dice, aquí te hago constar que todo el material de espionaje lo destruimos, eso aquí y en China es el reconocimiento formal de que espiaron”, denunció nuevamente.