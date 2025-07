Con reformas… no hay censura ni espionaje: Sheinbaum

El gobierno no busca censurar, ni espiar a nadie, fue la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a las críticas de la oposición a la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión a la cual ha denominado “ley espía”.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria, aseguró que su proyecto no hizo cambio alguno a la redacción de la ley vigente de 2014 , aprobada por los partidos Acción Nacional y el Revolucionario Institucional.

“Y dan como argumento un artículo que es exactamente igual al artículo que ya tenía la ley… no se modificó nada, que es a solicitud de un juez poder tener información de un teléfono que eso existe ahora y existe desde que se aprobó la ley en su momento, ósea no cambia nada y le llaman estamos espiando, pues cómo vamos a espiar, primero ni les interesa es un asunto que tiene que ver con el mejor funcionamiento del sistema de telecomunicaciones en nuestro país y que en caso de temas de seguridad, pues pueda haber información de las empresas telefónicas… igual que estaba antes”.

Recordó que la geolocalización se establece para la persecución de delitos únicamente con una orden judicial.

“Es falso, cuándo se hace, cuando hay presunción de un delito y un juez lo permite no para cualquier ciudadano, eso está prohibido y sigue prohibido y está prohibido, ahora solamente frente a una investigación de un delincuente, que se sabe su teléfono, pues se le pide, necesito saber su geolocalización, porque si se detuviera fíjense si una persona se detiene debido a que se encontró su localización a través del teléfono, pero no fue orden después no es válido para el juez es igual que estaba antes, no hay ninguna diferencia, es inventar y la hipocresía, porque ellos sí nos espiaban a nosotros, la verdad”.

Sheinbaum Pardo rechazó también que con la reforma de ley se busque censurar a los medios de comunicación, ya que dijo, solo se le da el derecho a las y los ciudadanos para quejarse sobre temas en particular y no una acción de la autoridad reguladora.

“Fíjense por qué, porque ahora resulta que las audiencias tienen derechos, ¿quiénes son las audiencias? Todos nosotros que escuchamos la radio en la televisión y que si nos sentimos ofendidos porque hubo algo que sabemos que es mentira, o que no debería de haber salido, pues podemos ahora si reclamarle a la televisora al radio y ellos tienen la obligación de aceptar ese reclama. Eso dicen que censura, cómo va a ser censura, que los que escuchamos o los que escuchan la radio y la televisión ahora sí tengan derechos de reclamar, oye dijiste una información de mi colonia, que no tiene nada que ver, a eso le llaman censura, pues ¿cómo? Todo lo contrario, es una revisión ciudadana del derecho a la información”.

