¿Por qué los perros agresivos no nacen así? Garrett Wing lo explica con claridad

El experto en entrenamiento canino revela que la mayoría de los casos de agresión en perros no son por genética, sino por miedo y falta de liderazgo en casa

En entrevista con Martha Debayle, el entrenador profesional Garrett Wing, fundador de American Standard Dog Training en Miami, Florida, desmitificó la idea de que ciertas razas son naturalmente agresivas. “La agresión en perros no es exclusiva de razas como el pitbull, el rottweiler o el pastor alemán. Puede aparecer en cualquier raza”, afirmó.

Wing explicó que la agresividad puede estar influida por la genética, pero también por experiencias traumáticas o la falta de estructura en casa. “Ves videos en TikTok de perros atacando, pero no se trata solo de su raza, sino de lo que vivieron y cómo fueron criados”, señaló.

La agresión por miedo: la más común

Según el experto, entre el 80 y el 90% de los casos de agresión canina tienen su origen en el miedo. Estos perros, al sentirse inseguros, reaccionan con gruñidos, ladridos o incluso mordidas. “Muchos perros que se comportan de forma agresiva cuando están atados lo hacen porque no pueden huir. Se sienten atrapados”, explicó.

La reacción agresiva se refuerza con el tiempo si los dueños no corrigen el comportamiento. “El perro aprende que si actúa de forma agresiva, el otro se aleja o su dueño lo retira. Y eso perpetúa la conducta”, añadió.

¿Es el pitbull un perro peligroso?

Wing recalcó que no se debe juzgar a un perro por su raza. Compartió el caso de Octavia, una pitbull adoptada que resultó ser “amable, dócil y dulce”. “No es la raza, es cómo fue criado”, enfatizó.

También explicó que algunas razas tienen un instinto de presa mal enfocado, un tipo de agresión heredada de cuando eran usados para peleas. “Algunos perros ven a otros como presas, como si fueran ardillas. No es común, pero existe”, advirtió.

¿Es el pitbull un perro peligroso?

La importancia del liderazgo en casa

Otro tipo de agresión frecuente es la protección de recursos, cuando un perro protege su comida, juguetes o incluso a su dueño. Este comportamiento, vinculado a la dominancia, se puede corregir con liderazgo.

“El problema es que muchos perros piensan que la casa es suya. Si pudieran hablar, dirían: ‘Ellos trabajan para mí. Me dan de comer, me acarician, me limpian’”, bromeó Wing.

¿Cómo volverte el líder de tu perro?

El entrenador aseguró que nunca es tarde para establecer liderazgo. “Aunque lleves años con tu perro, puedes convertirte en su líder desde hoy. Los perros se adaptan rápido”, afirmó.

La clave está en la consistencia. Por ejemplo, si el perro sale corriendo al abrir la puerta, hay que repetir el ejercicio hasta que entienda que debe sentarse y esperar. “Solo entonces lo premias. Es estructura, no castigo”, explicó.

También recomendó aprovechar las actividades cotidianas como los paseos o la hora de la comida para reforzar la obediencia. “Vas a pasearlo de todos modos, ¿por qué no hacerlo bien? Pídele un ‘sentado’ antes de darle su alimento”, sugirió.

¿Cómo volverte el líder de tu perro?

¿Cuál es el error más común de los dueños?

Para Wing, el mayor problema es la falta de conocimiento o, en algunos casos, la flojera. “El tiempo ya se lo dedicas al perro. Solo necesitas hacerlo con intención”, indicó.

Concluyó diciendo que no hay perros malos, sino perros sin guía. “Un perro sin liderazgo vive estresado, no sabe a quién obedecer. Pero cuando hay estructura, los perros se transforman en compañeros increíbles”, finalizó.

Dale play y escucha la entrevista completa en: https://youtu.be/fV1kKRpqCo0