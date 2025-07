No conviene a México que la Presidenta se coloque en el banquillo de los acusados: Yuriria Rodríguez Castro

El gobierno de Estados Unidos hoy tiene la posibilidad de desmantelar una estructura criminal más amplia, que toque redes políticas y redes empresariales en México , aseguró Yuriria Rodríguez Castro, y afirmó que “si no hubiera existido el factor designaciones de terrorismo para cárteles mexicanos, Ovidio no hubiera estado en la posibilidad de ofrecer tanta información... que es oficial por ser testigo protegido”. No obstante, reconoció que para la Presidenta Claudia Sheinbaum, “colocarse en el banquillo de los acusados no le conviene a México.

En entrevista para “Así las Cosas” con Arely Paz, en ausencia de Carlos Loret de Mola, la doctora en Ciencias Penales y Política Criminal por el INACIPE , aseguró que a Estados Unidos le está resultado bueno el “factor presión” con la declaración del hijo de “El Chapo”, Ovidio Guzmán, bajo un acuerdo que “es generacional y que el abogado jamás habría logrado”.

El resultado de este acuerdo, dijo lo que se está gestando, no solo es la persecución a ciertas entidades bancarias y a ciertos personajes políticos con los que el gobierno de México está sobrerreaccionando

Sobre la respuesta de la presidenta de México con una demanda al abogado de Ovidio dijo, “es colocarse en el banquillo de los acusados y no conviene a México... se está subiendo a un conflicto penal, no es un conflicto de Estado”.

Lo que viene es “un desmantelamiento que le conviene a Estados Unidos”.

En lo que respecta a los cárteles, la especialista comentó que “e l cartel de Sinaloa sabe que está diezmado y va a fortalecer sus vínculos con el CJNG... no existe entre ellos una rivalidad”.

Recordó que “negar el tráfico de fentanilo nos trajo muchos conflictos”, cuando ese tráfico “es controlado por un clan chino”.

Por lo anterior, reconoció que es urgente que la Presidenta se deslinde del pasado “ha mantenido su imagen lejana de esto y no hace bien involucrándose en un conflicto que no le corresponde”, reiteró.