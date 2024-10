Creo que el gobernador Rocha tiene los días contados: Javier Tejado

En un contexto de violencia entre cárteles del crimen organizado y fuerzas armadas en todo México, el analista Javier Tejado destacó la ola de violencia que acumula siete semanas en Sinaloa, en donde incluso “La Mayiza” ha volanteado a efecto de revocar el mandato del gobernador Rubén Rocha Moya, quien, ayer vino a pedir el respaldo de la bancada de Morena en el Senado, y la obtuvo.

En el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, afirmó que “la violencia está desbordada y quiere ser eco de lo que ocurre en Sinaloa”, en donde el gobernador Rubén Rocha Moya, “el día que fueron llevados a Estados Unido “El Chapito” y “El Mayo… él mandó a su familia, y para hacer parecer que él también estaba allá manda su celular en el avión en una maleta”.

“Su fiscalía inventó hechos falsos de cómo habría sido muerto su rival político, el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y diputado federal del PRI”

“Un comandante suyo de la fiscalía General del estado, era escolta de “El Mayo Zambada”.

Por lo que señaló “Es un gobernador más que involucrado en los hechos, mintiendo a la opinión pública y mintiendo a las autoridades… con razón “La Mayiza se lo quiere cobrar”.

Sin embargo, dijo “el único documento veraz que tenemos de lo que pasó es la carta que sacó “El Mayo” y sus abogados”.

“Yo creo que el gobernador Rocha tiene los días contados, ya sea por lo que va a aparecer en Estados Unidos, donde el sabe que colaboró con esa operación de extradición o por lo que va a encontrar la Fiscalía de la República”. “Está muy involucrado en los hechos tomando partido y dialogando con el crimen organizado y organizando reuniones”

“No creo que el gobierno de Claudia Sheinbaum, reaccione de la misma forma que el de López Obrador, solapando funcionarios, y ya lo vimos en un tema, el jefe de consulados de cancillería, Jorge Islas, por algunas acusaciones de acoso laboral se hicieron algunas investigaciones y lo chutaron”.

Me parece que “la visita de Roca es un acto desesperado y probablemente el último en que se le vea públicamente” arropado por la bancada de Morena, de Adán Augusto López, y no necesariamente el gobierno de la República, porque “Morena no es un bloque unitario”





“Yo no espero nada de la SCJN”

Reconoció “nerviosismo del gobierno” al respaldar una ley para que la Corte no pueda revisar las reformas y hacerlo en fast track, lo hacen “como si la Corte fuera a sesionar para tirar su reforma, la Corte está en una especie de pasmo, está hecha un desorden y no se atreven a declarar en lo mediático ni a resolver en lo judicial”.

“Es muy cuestionable la reforma que aprobó el día de hoy en la madrugada, dado que le prohíbe a un tribunal constitucional resolver temas constitucionales”.

Y afirmó, “Yo no espero nada de esta Suprema Corte, ellos han decidido morir en silencio, lo que es una pena por el sistema judicial mexicano”.

“El otro ángulo de esta reforma es la oposición, Ricardo Sheffield no llegó y la senadora del PRI, Cintia López Castro -que se ve que se quiere acercar al partido oficialista- no voto”.

Señaló que a Castañeda y a MC se les olvida que “su senador fingió una detención en Campeche”.

Por lo que aseguró, “la oposición es ridícula y aparte se atacan entre ellos”, por lo que “Morena puede avanzar con tranquilidad”.