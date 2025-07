Prepara Sheinbaum demanda contra abogado de Ovidio Guzmán por difamación

Al calificar como inaceptables los señalamientos en su contra, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, que su gobierno ya prepara una demanda por difamación, en contra de Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio “El Ratón” Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Después que el litigante señalara a la Primera Mandataria de actuar como “relacionista pública de una organización narcotraficante” , Sheinbaum Pardo indicó que a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, se analizan las declaraciones.

“No establecer diálogo con un abogado de un narcotraficante, número uno, número dos, vamos a presentar una demanda por difamación aquí en México porque no se puede dejar pasar a través de la Consejería Jurídica… y tercero ya el contenido de lo que dijo, pues debe de no con relación a mi persona porque no vale la pena entrar a eso, sino en relación con lo que dijo sobre el caso Cienfuegos y otros temas, pues es importante que la fiscalía aclare“.

