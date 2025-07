Frente a cualquier adversidad, el pueblo, frente a cualquier adversidad, nuestra historia: Sheinbaum

Al afirmar que es el Estado el que debe garantizar los servicios y derechos, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno seguirá trabajando de la mano con el pueblo para atender sus necesidades, sin que, como en el pasado, se dejara todo a los privados y solo se favoreciera a unos cuantos.

Al encabezar la inauguración de sala de hemodinámica, en el Hospital General IMSS-Bienestar en La Paz, Baja California Sur, la Primera Mandataria evitó hablar de los aranceles de 30% anunciado por su homólogo de Estados Unidos Donald Trump, sin embargo, pareció responder a las críticas de la oposición al afirmar que fue en las administraciones neoliberales cuando se presumía de grandes servicios mientras solo había corrupción.

“ Sabemos que los recursos del pueblo son sagrados y que no puede haber ningún espacio para la corrupción en el gobierno , que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, que los recursos del pueblo son del pueblo de México y de nadie más y se les regresa en salud, educación, obras públicas y programas de bienestar… por eso tenemos fuerza, porque no se nos olvida que frente a cualquier adversidad el pueblo, frente a cualquier adversidad nuestra historia, la fuerza de México está en su pueblo, un pueblo digno, un pueblo orgulloso que ha representado siempre lo mejor de nuestro país”.

En materia de salud afirmó que en su gobierno habrá los recursos necesarios para brindar atención y medicamentos gratuitos para los más necesitados.

“Porque no van a faltar recursos, cuando se trata de la salud del pueblo no puede faltan ningún recurso, eso significa equipamiento, personal, que todos los centros de salud y hospitales funcionen, atender también a todas las demandas laborales de los compañeros que trabajan en los centros de salud y hospitales porque queremos dar los mejores servicios de salud y los vamos a ir integrando poco a poco a los tres sistemas de salud”.

Para Baja California Sur dijo, habrá 300 millones de pesos adicionales para el sector. La Presidenta de México afirmó que se mantendrá la máxima que por el bien de todos primero los pobres.